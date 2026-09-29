۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۶

هم‌زمان با هفته گردشگری انجام شد:

برگزاری ۲تور گردشگری ویژه بانوان نیشابوری

برگزاری ۲تور گردشگری ویژه بانوان نیشابوری

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور گفت:‌ به‌مناسبت هفته گردشگری با همکاری اداره میراث فرهنگی، شهرداری و شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سیرنگ نیشابور، تور ویژه بانوان نیشابوری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن گیاهی امروز چهارشنبه هشتم مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بیش از ۶۰ نفر از بانوان از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری نیشابور از جمله آرامگاه خیام، عطار و کمال الملک، دهکده چوبین و کاروانسرای شاه عباسی بازدید کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور ادامه داد: هدف از این تور تکریم بانوان و آشنایی پیش از پیش آن‌ها با ظرفیت‌های گردشگری، تاریخ و تمدن شهر کهن نیشابور بود.

گیاهی گفت: هم‌چنین تور بانوان سالمند نیز به تعداد ۱۰۰ نفر با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، مرکز خانه سالمندان خرم و اداره بهزیستی از آرامگاه خیام بازدید کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور افزود: قرائت اشعار خیام و عطار، عکس گروهی، پذیرایی و... از جمله برنامه های این تور بود.
برگزاری ۲تور گردشگری ویژه بانوان نیشابوری

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کد خبر 1405070800874
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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