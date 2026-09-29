برگزاری ۲تور گردشگری ویژه بانوان نیشابوری

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن گیاهی امروز چهارشنبه هشتم مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بیش از ۶۰ نفر از بانوان از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری نیشابور از جمله آرامگاه خیام، عطار و کمال الملک، دهکده چوبین و کاروانسرای شاه عباسی بازدید کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور ادامه داد: هدف از این تور تکریم بانوان و آشنایی پیش از پیش آن‌ها با ظرفیت‌های گردشگری، تاریخ و تمدن شهر کهن نیشابور بود.

گیاهی گفت: هم‌چنین تور بانوان سالمند نیز به تعداد ۱۰۰ نفر با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، مرکز خانه سالمندان خرم و اداره بهزیستی از آرامگاه خیام بازدید کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور افزود: قرائت اشعار خیام و عطار، عکس گروهی، پذیرایی و... از جمله برنامه های این تور بود.



انتهای پیام/