۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۶

ارتقای استانداردهای میزبانی در رشت؛ برگزاری کارگاه آموزشی برای مدیران تأسیسات گردشگری

ارتقای استانداردهای میزبانی در رشت؛ برگزاری کارگاه آموزشی برای مدیران تأسیسات گردشگری

به‌مناسبت هفته گردشگری، اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رشت با هدف هم‌افزایی و ارتقای سطح کیفی خدمات در اقامتگاه‌های بوم‌گردی و خانه‌مسافرها، کارگاه آموزشی تخصصی برگزار شد. این رویداد با تمرکز بر بازتعریف اصول میزبانی و استانداردهای نوین اقامتی، گامی مؤثر در راستای ساماندهی و تعالی زیرساخت‌های پذیرایی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵، دوره آموزشی با رویکرد مدیریت راهبردی در تأسیسات گردشگری که به تحلیل شاخص‌های کیفی در مواجهه با گردشگران، بهینه‌سازی فرآیندهای خدمت‌رسانی و رعایت ضوابط ابلاغی پرداخته شد.

در این دوره تخصصی ضمن بررسی راهکارهای جذب پایدار گردشگر، بر تقویت تعامل میان مدیران تأسیسات و نهادهای ناظر تأکید شد. برگزاری چنین برنامه‌هایی در تقویم آموزشی اداره میراث‌فرهنگی شهرستان رشت، نشان از عزم این مجموعه برای بهبود مستمر زیست‌بوم گردشگری گیلان دارد تا ضمن ارتقای دانش بهره‌برداران این بخش، تجربه‌ای متمایز و حرفه‌ای برای مسافران و گردشگران در استان رقم بخورد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070800875
میلاد داوودی
دبیر مرضیه امیری

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