به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری مراسم روز ملی روستا و عشایر شهرستان قاینات با حضور فرماندار، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشداران، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی روز سه شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

در این نشست، با بررسی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های روستاهای شهرستان، روستای محمدآباد علم به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های مناسب و موقعیت مطلوب و نزدیکی به مرکز شهرستان، به‌عنوان روستای محوری برگزاری مراسم روز ملی روستا و عشایر قاینات انتخاب شد.

حمید عباس‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات در این نشست با تأکید بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های روستایی و عشایری گفت: برگزاری این رویداد فرصتی برای معرفی توانمندی‌های روستاها و مناطق عشایری شهرستان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در مسیر توسعه گردشگری و اقتصاد روستایی است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: قاینات به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان، از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه محصولات بومی، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی، جاذبه‌های طبیعی و آیین‌های سنتی برخوردار است که معرفی و حمایت از این ظرفیت‌ها می‌تواند به تقویت اقتصاد روستایی و ایجاد زمینه‌های جدید برای توسعه گردشگری کمک کند.

او ادامه داد: جذب اعتبارات، تقویت زیرساخت‌های روستایی و عشایری، معرفی ظرفیت‌های بومی و ایجاد زمینه برای مشارکت جوامع محلی از محورهای مهم این برنامه است و اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیز با معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، صنایع‌دستی، محصولات بومی و آیین‌های سنتی در برگزاری این مراسم مشارکت خواهد داشت.

عباس‌زاده بیان کرد: معرفی روستای محمدآباد علم و ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی آن می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران، حمایت از هنرمندان و صنعتگران محلی، معرفی محصولات روستایی و تقویت اقتصاد گردشگری در شهرستان را فراهم کند.

در پایان این نشست، بخشدار مرکزی شهرستان قاینات به‌عنوان دبیر برگزاری مراسم تعیین شد و بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای فراهم‌کردن زمینه برگزاری شایسته و اثرگذار این رویداد تأکید شد.

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