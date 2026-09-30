به گزارش میراث آریا، دوازدهمین نشست «سه‌شنبه‌های موزه‌اندیشی» به همت اداره‌کل موزه‌های معاونت میراث‌فرهنگی، سه‌شنبه ۷ مهرماه در سالن کنفرانس مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان و با حضور جمعی از فعالان، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه کودک و میراث فرهنگی برگزار شد.

در این نشست، زهرا آبسوران، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی و طراح و پژوهشگر موزه کودک کانون شهر ارومیه، با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و دوره‌های برگزارشده در حوزه کودک، به تشریح تجربه اجرای برنامه‌های تعاملی با مشارکت کودکان و والدین پرداخت. او همچنین با نمایش کلیپی از برنامه‌های اجراشده، نمونه‌هایی از فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی با محوریت مشارکت کودک و خانواده را معرفی کرد.آزاده بیات، مؤسس موزه خصوصی اسباب‌بازی تهران نیز با معرفی این موزه و مجموعه‌ای متنوع از اسباب‌بازی‌های بومی ایران و جهان، نمونه‌های دوران صنعتی و مدرن و بازآفرینی‌هایی از بازیچه‌های پیشاتاریخی و دوران باستان، به بیان تجربه‌های حاصل از حضور کودکان در این موزه پرداخت. وی با اشاره به رویکرد آموزشی مجموعه، ایجاد پرسش و کنجکاوی در کودکان درباره نحوه ساخت، کارکرد و سازوکار اسباب‌بازی‌ها را از نتایج این تجربه دانست و افزود که جذابیت این شیوه مواجهه، به بازدیدهای چندباره کودکان همراه با خانواده و دوستان و استقبال آنان از دوره‌های آموزشی ساخت اسباب‌بازی منجر شده است.

لیلا کفاش‌زاده، کارشناس میراث فرهنگی، پژوهشگر حوزه آیین و فرهنگ و مدرس دوره‌های کودک و میراث فرهنگی نیز با تأکید بر تأثیر آموزش و تجربه‌های غیرمستقیم در آشنایی کودکان با میراث فرهنگی، به تجربه‌های خود در زمینه قصه‌گویی اشاره کرد. او توضیح داد که در یکی از این تجربه‌ها، برخی نقوش و گره‌های سنتی موجود در پوشش او، بدون آنکه توضیح مستقیمی درباره آنها به کودکان داده شود، در ذهن آنان نقش بسته و بعدها در نقاشی‌هایشان بازتاب یافته است؛ تجربه‌ای که ظرفیت قصه‌گویی و مواجهه کودک با عناصر فرهنگی را در شکل‌گیری آگاهی و ماندگاری مفاهیم میراثی نشان می‌دهد.

در ادامه، پریسا شجاعی، کارشناس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، فعال حوزه کودک و میراث فرهنگی و عضو شورای کتاب کودک، با مرور تجربه‌های حرفه‌ای خود، از آغاز فعالیت در حوزه مرمت سفال و شکل‌گیری تدریجی فعالیت‌های آموزشی‌اش برای کودکان سخن گفت. او با اشاره به گسترش این فعالیت‌ها به مدارس، کارگاه‌ها و موزه‌ها، بخشی از تجربیات خود در کار با گروه‌های مختلف کودکان، از جمله کودکان کم‌توان را تشریح کرد.شجاعی همچنین نمونه‌هایی از گسترش فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی از فضای موزه به جامعه را ارائه کرد و با اشاره به استمرار برنامه‌های خود در استان البرز، از برگزاری دست‌کم دو برنامه قصه‌گویی در ماه برای کودکان کم توان سخن گفت. وی در بخش دیگری از ارائه خود، آثار تخصصی موجود در این حوزه را به حاضران معرفی کرد.

مجموع تجربه‌های مطرح‌شده در این نشست بر ظرفیت موزه‌ها برای ایجاد تجربه‌های خلاقانه، تعاملی و مشارکت‌محور برای کودکان تأکید داشت؛ تجربه‌هایی که در آنها آموزش لزوماً به انتقال مستقیم اطلاعات محدود نمی‌شود و قصه‌گویی، بازی، مشاهده، تجربه عملی، همراهی خانواده و مواجهه با عناصر میراث فرهنگی می‌تواند زمینه شکل‌گیری پرسش، خلاقیت و آگاهی فرهنگی در کودکان را فراهم کند.

دوازدهمین نشست «سه‌شنبه‌های موزه‌اندیشی» با دبیری ام‌البنین فضائلی، کارشناس اداره نظارت و برنامه‌ریزی اداره‌کل موزه‌ها، به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد.

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