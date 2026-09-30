به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا سید میکائیل موسوی روز چهارشنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۵ در حاشیه آیین افتتاح دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری «سولارگشت» که همزمان با چهارمین روز از هفته گردشگری صورت گرفت، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های حوزه گردشگری و حمایت از بخش خصوصی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است. راه‌اندازی این دفتر خدمات مسافرتی، گامی مؤثر در راستای ساماندهی خدمات سفر و افزایش کیفیت ارائه خدمات به گردشگران داخلی و خارجی در استان زنجان محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به اهمیت نقش دفاتر خدمات مسافرتی در چرخه گردشگری افزود: این دفاتر نه تنها به عنوان واسطه‌ای برای تسهیل سفرهای هموطنان عمل می‌کنند، بلکه به عنوان بازوان تبلیغاتی استان، نقش بسزایی در جذب گردشگر و معرفی جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و صنایع‌دستی بی‌نظیر زنجان دارند.

او در ادامه به تشریح جزئیات این پروژه پرداخت و گفت: دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری “سولارگشت” با حجم سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی ایجاد شده است که نشان‌دهنده اشتیاق سرمایه‌گذاران به فعالیت در صنعت گردشگری استان زنجان است.

موسوی تصریح کرد: با افتتاح این مرکز، برای ۳ نفر از نیروهای متخصص و علاقه‌مند به حوزه گردشگری اشتغال‌زایی مستقیم ایجاد شده است که امیدواریم این روند با حمایت‌های بیشتر از بخش خصوصی در سایر شهرستان‌های استان نیز تداوم یابد.

او در پایان ضمن تبریک هفته گردشگری به تمامی فعالان این عرصه و آرزوی موفقیت برای مدیریت مجموعه جدید، خاطرنشان کرد: «انتظار می‌رود این دفتر با تکیه بر دانش تخصصی و برنامه‌ریزی هدفمند، در ارائه بسته‌های سفرهای بوم‌گردی، تاریخی و فرهنگی موفق عمل کرده و به معرفی بیش از پیش استان زنجان در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.

استان زنجان با بهره‌مندی از پتانسیل‌های غنی تاریخی نظیر گنبد جهانی سلطانیه و بازار تاریخی زنجان، همواره مقصدی جذاب برای گردشگران است و افتتاح چنین مراکزی می‌تواند به افزایش ماندگاری مسافران در استان کمک شایانی نماید

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