۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۱

مهارت پخت نان «تفتان» چرمه سرایان در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شد

مهارت پخت نان «تفتان» چرمه سرایان در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شد

مهارت پخت نان سنتی «تفتان» روستای چرمه شهرستان سرایان، به‌دلیل برخورداری از ارزش‌های فرهنگی و مردم‌شناختی، در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسید.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نان تفتان یکی از خوراک‌های سنتی و ارزشمند روستای چرمه از توابع شهرستان سرایان در خراسان جنوبی است که پخت آن در ایام نوروز انجام می‌شود و در فرهنگ بومی منطقه، با مفاهیمی همچون برکت، رزق و روزی حلال و تداوم زندگی پیوند خورده است.

فریبا کاهنی، مسئول ثبت میراث ناملموس اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به پیشینه این نان سنتی گفت: نان تفتان در گذشته از جمله نان‌های مغذی مورد استفاده چوپانان و کشاورزان بوده و به‌عنوان یکی از خوراک‌های سنتی منطقه، جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ غذایی مردم چرمه داشته است.

مسئول ثبت میراث ناملموس اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، افزود: این نان در آیین‌های نوروزی نیز جایگاه خاصی داشته و مردم آن را به نیت برکت، فراوانی رزق و روزی حلال بر سر سفره هفت‌سین قرار می‌دادند.

او ادامه داد: در یکی از رسم‌های قدیمی روستا، بزرگان و معتمدان چرمه دو عدد نان تفتان را به همراه چند دانه نان «نفْته» و یک بشقاب رشته‌پلو، روی سینی بزرگ یا مجمعه قرار داده و به نیت برکت، روزی و «به دست آوردن رشته زندگی» برای خانواده‌ها اهدا می‌کردند.

کاهنی درباره شیوه تهیه نان تفتان اظهار کرد: این نان از خمیری تهیه می‌شود که در آن آرد و ادویه‌های محلی به کار می‌رود و در میانه خمیر نیز ترکیبی از روغن گوشت و مغزهای خوراکی قرار می‌گیرد که به آن ارزش غذایی و ویژگی متمایز می‌بخشد.

مسئول ثبت میراث ناملموس اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت ثبت این مهارت به‌عنوان بخشی از میراث‌فرهنگی ناملموس منطقه گفت: ثبت نان تفتان چرمه تنها ثبت یک شیوه پخت نیست، بلکه ثبت بخشی از دانش بومی، فرهنگ خوراک، باورها و آیین‌های مردم این روستا و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

کاهنی تأکید کرد: برای پاسداشت فرهنگ و پیشینه خوراک‌های سنتی و سالم خراسان جنوبی، لازم است از این میراث ارزشمند نیاکان حمایت شود و با معرفی و ترویج آن، زمینه آشنایی نسل امروز با فرهنگ غذایی و پیشینه پرافتخار منطقه فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070800881
سمیه محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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