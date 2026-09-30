مهارت پخت نان «تفتان» چرمه سرایان در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نان تفتان یکی از خوراک‌های سنتی و ارزشمند روستای چرمه از توابع شهرستان سرایان در خراسان جنوبی است که پخت آن در ایام نوروز انجام می‌شود و در فرهنگ بومی منطقه، با مفاهیمی همچون برکت، رزق و روزی حلال و تداوم زندگی پیوند خورده است.

فریبا کاهنی، مسئول ثبت میراث ناملموس اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به پیشینه این نان سنتی گفت: نان تفتان در گذشته از جمله نان‌های مغذی مورد استفاده چوپانان و کشاورزان بوده و به‌عنوان یکی از خوراک‌های سنتی منطقه، جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ غذایی مردم چرمه داشته است.

مسئول ثبت میراث ناملموس اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، افزود: این نان در آیین‌های نوروزی نیز جایگاه خاصی داشته و مردم آن را به نیت برکت، فراوانی رزق و روزی حلال بر سر سفره هفت‌سین قرار می‌دادند.

او ادامه داد: در یکی از رسم‌های قدیمی روستا، بزرگان و معتمدان چرمه دو عدد نان تفتان را به همراه چند دانه نان «نفْته» و یک بشقاب رشته‌پلو، روی سینی بزرگ یا مجمعه قرار داده و به نیت برکت، روزی و «به دست آوردن رشته زندگی» برای خانواده‌ها اهدا می‌کردند.

کاهنی درباره شیوه تهیه نان تفتان اظهار کرد: این نان از خمیری تهیه می‌شود که در آن آرد و ادویه‌های محلی به کار می‌رود و در میانه خمیر نیز ترکیبی از روغن گوشت و مغزهای خوراکی قرار می‌گیرد که به آن ارزش غذایی و ویژگی متمایز می‌بخشد.

مسئول ثبت میراث ناملموس اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت ثبت این مهارت به‌عنوان بخشی از میراث‌فرهنگی ناملموس منطقه گفت: ثبت نان تفتان چرمه تنها ثبت یک شیوه پخت نیست، بلکه ثبت بخشی از دانش بومی، فرهنگ خوراک، باورها و آیین‌های مردم این روستا و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

کاهنی تأکید کرد: برای پاسداشت فرهنگ و پیشینه خوراک‌های سنتی و سالم خراسان جنوبی، لازم است از این میراث ارزشمند نیاکان حمایت شود و با معرفی و ترویج آن، زمینه آشنایی نسل امروز با فرهنگ غذایی و پیشینه پرافتخار منطقه فراهم شود.

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