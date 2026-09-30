افتتاح دومین مؤسسه آموزشی گردشگری استان زنجان در چهارمین روز هفته گردشگری

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح مؤسسه آموزشی گردشگری و میراث «آراز» اظهار کرد: چهارمین روز از هفته گردشگری، مؤسسه آموزشی گردشگری و میراث «آراز» با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، معاون گردشگری، کارشناسان معاونت گردشگری و جمعی از راهنمایان گردشگری افتتاح شد؛ این مؤسسه با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد ریالی فعالیت خود را آغاز کرده و زمینه اشتغال ۱۰ نفر را فراهم کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان توسعه زیرساخت‌های آموزشی در حوزه گردشگری یکی افزود: از نیازهای مهم این بخش به شمار می‌رود و ایجاد مراکز تخصصی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای دانش و مهارت فعالان و علاقه‌مندان این حوزه داشته باشد. او افزود: مؤسسه آموزشی گردشگری و میراث «آراز» در چهارمین روز از هفته گردشگری و با حضور معاون گردشگری، کارشناس آموزش معاونت گردشگری، کارشناس دفتر بررسی و همکاری معاونت گردشگری و جمعی از راهنمایان گردشگری استان افتتاح شد. موسوی ادامه داد: این مؤسسه با ۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شده و با آغاز فعالیت آن، زمینه اشتغال ۱۰ نفر فراهم شده است.

او با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی این مجموعه بیان کرد: مؤسسات آموزشی گردشگری می‌توانند با ارائه آموزش‌های تخصصی و مهارتی، زمینه ورود نیروهای توانمند و آموزش‌دیده به بازار کار گردشگری را فراهم کنند و در نهایت به افزایش کیفیت خدمات ارائه‌شده به گردشگران کمک کنند. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: مؤسسه آموزشی گردشگری و میراث «آراز»، دومین مؤسسه گردشگری از این نوع در استان زنجان است که با هدف فعالیت در حوزه آموزش گردشگری راه‌اندازی شده است.

موسوی با تأکید بر اهمیت آموزش در توسعه گردشگری استان اظهار کرد: صنعت گردشگری برای رشد و توسعه پایدار، نیازمند نیروی انسانی متخصص، آموزش‌دیده و آشنا با استانداردهای حرفه‌ای است و تقویت مراکز آموزشی تخصصی می‌تواند بخشی از این نیاز را پاسخ دهد.

او افزود: آموزش صحیح فعالان حوزه گردشگری، از راهنمایان گردشگری گرفته تا سایر نیروهای تخصصی این حوزه، می‌تواند به ارتقای سطح خدمات، افزایش رضایتمندی گردشگران و معرفی بهتر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان زنجان منجر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری گفت: حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی در حوزه گردشگری، ظرفیت مهمی برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی است و حمایت از این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند زمینه رونق بیشتر فعالیت‌های گردشگری استان را فراهم کند.

او ادامه داد: راه‌اندازی مؤسسات تخصصی در حوزه گردشگری علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، می‌تواند بستری برای انتقال تجربه‌های حرفه‌ای و تربیت نیروهای جدید فراهم کند و به شکل‌گیری مسیرهای تازه برای اشتغال جوانان علاقه‌مند به این حوزه منجر شود.

موسوی همچنین به سوابق مدیر مؤسسه آموزشی گردشگری و میراث «آراز» اشاره کرد و گفت: سمانه زنده‌دل، مدیر این مؤسسه، دارای مدرک کارشناسی ارشد گردشگری است و حدود ۱۰ سال سابقه فعالیت در عرصه گردشگری به عنوان تورلیدر دارد. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: برخورداری مدیران و مدرسان مراکز آموزشی گردشگری از دانش تخصصی و تجربه عملی، می‌تواند ارتباط مؤثرتری میان آموزش‌های نظری و نیازهای واقعی صنعت گردشگری ایجاد کند.

او تصریح کرد: تجربه فعالان حرفه‌ای گردشگری در کنار دانش دانشگاهی می‌تواند در تربیت نیروهای متخصص و آشنا با نیازهای بازار گردشگری مؤثر باشد.

موسوی با بیان اینکه گردشگری مجموعه‌ای از فعالیت‌های به‌هم‌پیوسته است، اظهار کرد: برای توسعه این صنعت باید در کنار توجه به زیرساخت‌های اقامتی، پذیرایی و گردشگری، به موضوع آموزش و نیروی انسانی نیز توجه ویژه‌ای شود؛ چراکه کیفیت خدمات گردشگری ارتباط مستقیمی با میزان مهارت و دانش نیروهای فعال در این بخش دارد. او خاطرنشان کرد: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان، افتتاح پروژه‌های جدید و همچنین توجه به فعالیت‌ها و تلاش‌های فعالان این حوزه است و افتتاح مؤسسه آموزشی گردشگری و میراث «آراز» نیز در همین چارچوب انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان ابراز امیدواری کرد: با توسعه مراکز آموزشی و افزایش مشارکت بخش خصوصی، زمینه برای آموزش نیروهای متخصص، ارتقای کیفیت خدمات و بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های گردشگری استان فراهم شود. مؤسسه آموزشی گردشگری و میراث «آراز» با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد ریالی و ایجاد ۱۰ فرصت شغلی، به عنوان دومین مؤسسه گردشگری استان زنجان فعالیت خود را آغاز کرد.

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