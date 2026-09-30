دستگیری ۳ حفار غیرمجاز در منطقه طارم سفلی

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ محمدجواد آزاد روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ گفت: در پی هوشیاری و اقدام به‌موقع عوامل فرماندهی انتظامی سیردان و با همکاری مجموعه همکاران و یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، سه نفر حفار غیرمجاز در منطقه طارم سفلی حین انجام عملیات شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان زنجان افزود: در این عملیات و با تلاش عوامل یگان انتظامی طارم سفلی ادوات مورد استفاده برای حفاری غیرمجاز توقیف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان قزوین با تأکید بر ضرورت مشارکت و هوشیاری مردم در حفاظت از آثار و محوطه‌های تاریخی گفت: صیانت از میراث‌فرهنگی نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم است و هرگونه حفاری غیرمجاز و تعرض به محوطه‌های تاریخی، پیگرد قانونی دارد.

او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فعالیت مشکوک در حوزه میراث‌فرهنگی، موضوع را از طریق شماره تلفن ۳۳۲۳۶۹۶۶ به دفتر فرماندهی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان قزوین یا مرکز پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

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