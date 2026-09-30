به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: به‌مناسبت گرامیداشت روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری و با توجه به شعار امسال با عنوان «دستورکار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری»، نشست هم‌اندیشی با بلاگرها، تولیدکنندگان محتوا و فعالان شاخص فضای مجازی در راستای معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان برگزار می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: این رویداد با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های نوین ارتباطی برای معرفی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی، ساحلی و جزیره‌ای هرمزگان، تشکیل شبکه همیاران گردشگری و تقویت همکاری‌های پایدار رسانه‌ای برنامه‌ریزی شده است.

او با اشاره به محورهای کلیدی این نشست تصریح کرد: تشکیل شبکه همیاران گردشگری برای معرفی مستمر هرمزگان در ابعاد ملی و جهانی، توسعه گردشگری شهرستان‌محور و معرفی ظرفیت‌های نقاط مختلف استان، معرفی رویدادها و برنامه‌های فرهنگی و گردشگری، تبیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقامتی، بوم‌گردی و اقتصاد دریاپایه، تولید محتوای جذاب از تجربه‌های سفر و غذاهای محلی و همچنین بازتاب جاذبه‌های بکر ساحلی و دریایی از مهم‌ترین سرفصل‌های گفت‌وگو در این برنامه است.

محمدی با تأکید بر جایگاه هرمزگان به‌عنوان قطب پایدار گردشگری دریایی و اقتصاد آبی کشور خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند، تولید محتوای خلاقانه و تعامل مستقیم با جامعه پویای فعالان رسانه‌های نوین، نقش مؤثری در معرفی هویت غنی جنوب، توزیع متوازن گردشگر در سراسر شهرستان‌ها و جذب سرمایه‌گذاران به بخش گردشگری استان ایفا می‌کند.

نشست هم‌اندیشی با فعالان فضای مجازی، روز یکشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مجموعه پاریس پلازا واقع در بلوار ساحلی بندرعباس (ساحلی ۱۰) برگزار خواهد شد.

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