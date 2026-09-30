۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۶

دومین جشنواره گردشگری بریس در شهرستان دشتیاری برگزار شد

دومین جشنواره گردشگری بریس در شهرستان دشتیاری برگزار شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چابهار و دشتیاری از برگزاری دومین جشنواره گردشگری بریس در هفته گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، خیرالنساء امیری روز چهارشنبه ۸مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: دومین جشنواره گردشگری بریس همزمان با هفته گردشگری، با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان، در شهر گردشگری بریس شهرستان دشتیاری برگزار شد و با استقبال چشمگیر و متفاوت گردشگران و علاقه‌مندان همراه بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار و دشتیاری افزود: در این رویداد، جلوه‌هایی از فرهنگ و هنر اصیل مکران با اجرای متنوع گروه‌های موسیقی سنتی، حماسی و فولکلور، لالایی‌های بلوچی، آیین‌های بومی و نواهای ثبت‌شده در فهرست میراث ملی کشور به نمایش درآمد؛ تا بریس، این بار نه‌تنها با ساحل و دریا، بلکه با صدای فرهنگ و میراث‌زنده مردم مکران میزبان گردشگران باشد.

او ادامه داد: برگزاری چنین رویدادهایی با پیوند دادن فرهنگ، میراث ناملموس، موسیقی و ظرفیت‌های طبیعی، زمینه معرفی هویت مقصد، افزایش ماندگاری گردشگران و رونق اقتصاد محلی را فراهم می‌کند و گامی مؤثر در مسیر توسعه گردشگری پایدار سواحل مکران به شمار می‌رود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070800887
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مرضیه امیری

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