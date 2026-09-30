عکس روز ناسا از یک جزیره کهکشانی

به گزارش میراث آریا، کهکشان مارپیچی و عجیب «Arp ۷۸» در محدوده صورت فلکی «بره» (Aries) قرار گرفته است.

به نقل از ناسا، این جهان جزیره‌ای که در فاصله‌ای حدود ۱۰۰ میلیون سال نوری فراتر از ستاره‌ها و سحابی‌های کهکشان راه شیری قرار گرفته است، گستره‌ای بزرگ به قطر ۲۰۰ هزار سال نوری دارد. این کهکشان که با نام «ان‌جی‌سی ۷۷۲» (NGC ۷۷۲) نیز شناخته می‌شود، در این عکس کیهانی پرجزئیات، بازوی مارپیچی بیرونی و برجسته‌ای را به نمایش می‌گذارد.

بازوی مارپیچی بیش از حد گسترش‌یافته Arp ۷۸ که در امتداد خطوط غبار گسترده و در میان خوشه‌های ستاره‌ای آبی جوان قرار دارد، توسط جزر و مدهای گرانشی در مقیاس کهکشانی تقویت شده است. احتمالاً تعامل با درخشان‌ترین کهکشان همدم آن موسوم به «ان‌جی‌سی ۷۷۰» (NGC ۷۷۰) که فشرده‌تر است و مستقیماً زیر مارپیچ بزرگتر دیده می‌شود، مسئول این امر هستند.

ظاهر مبهم و بیضوی ان‌جی‌سی ۷۷۰ که در میان جریان‌های ستاره‌ای کم‌نور آشکارشده در نوردهی عمیق تلسکوپی قرار گرفته است، به زیبایی با ستاره‌های پرنور راه شیری در پیش‌زمینه تضاد دارد.

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