به گزارش خبرنگار میراث آریا، در این گردهمایی تخصصی که روز چهارشنبه ۸مهرماه جاری با حضور یوسف گلشن فرماندار لنگرود، جعفر پوررجب بخشدار اطاقور و مدیران دستگاه‌های مرتبط در بخشداری اطاقور شکل گرفت، چالش‌های پیش‌روی بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران به‌دقت واکاوی شد. در این گفت‌وگوها، نمایندگان دستگاه‌های جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و آب منطقه‌ای دوشادوش مدیریت محلی، مباحث مربوط به کاربری اراضی، تأمین زیرساخت‌ها و پیچیدگی‌های اداری را به بحث گذاشتند تا بستری برای تسهیل فرآیندهای قانونی ایجاد شود.

آذروند با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی و روستایی این منطقه تصریح کرد: بخش خصوصی، موتور محرک توسعه گردشگری است و وظیفه ما در نهادهای دولتی، هموارسازی مسیر برای فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار است.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لنگرود گفت: مقرر شد درخواست‌های مطروحه به تفکیک و به‌صورت موردی، با قید فوریت در چارچوب قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گیرد تا شاهد رفع موانع و شکوفایی بیش از پیش پتانسیل‌های بومی باشیم.

او در پایان، تداوم این‌گونه تعاملات میان مدیران اجرایی شهرستان و کنشگران بخش خصوصی را ضامن پیاده‌سازی توسعه هدفمند در اطاقور خواند و خاطرنشان کرد: نگاه راهبردی به این منطقه مستعد، نه تنها رونق اقتصادی روستاها را رقم می‌زند، بلکه فرصتی طلایی برای معرفی جلوه‌های فرهنگی و طبیعی لنگرود در سطح ملی فراهم می‌آورد.

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