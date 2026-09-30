۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۸

هم‌افزایی نهادی مدیران برای گره‌گشایی از مسیر گردشگری اطاقور

هم‌افزایی نهادی مدیران برای گره‌گشایی از مسیر گردشگری اطاقور

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لنگرود، از برگزاری نشست هم‌اندیشی با فعالان حوزه گردشگری بخش اطاقور به‌مناسبت هفته گردشگری خبر داد و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در این منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در این گردهمایی تخصصی که روز چهارشنبه ۸مهرماه جاری با حضور یوسف گلشن فرماندار لنگرود، جعفر پوررجب بخشدار اطاقور و مدیران دستگاه‌های مرتبط در بخشداری اطاقور شکل گرفت، چالش‌های پیش‌روی بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران به‌دقت واکاوی شد. در این گفت‌وگوها، نمایندگان دستگاه‌های جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و آب منطقه‌ای دوشادوش مدیریت محلی، مباحث مربوط به کاربری اراضی، تأمین زیرساخت‌ها و پیچیدگی‌های اداری را به بحث گذاشتند تا بستری برای تسهیل فرآیندهای قانونی ایجاد شود.

آذروند با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی و روستایی این منطقه تصریح کرد: بخش خصوصی، موتور محرک توسعه گردشگری است و وظیفه ما در نهادهای دولتی، هموارسازی مسیر برای فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار است.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لنگرود گفت: مقرر شد درخواست‌های مطروحه به تفکیک و به‌صورت موردی، با قید فوریت در چارچوب قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گیرد تا شاهد رفع موانع و شکوفایی بیش از پیش پتانسیل‌های بومی باشیم.

او در پایان، تداوم این‌گونه تعاملات میان مدیران اجرایی شهرستان و کنشگران بخش خصوصی را ضامن پیاده‌سازی توسعه هدفمند در اطاقور خواند و خاطرنشان کرد: نگاه راهبردی به این منطقه مستعد، نه تنها رونق اقتصادی روستاها را رقم می‌زند، بلکه فرصتی طلایی برای معرفی جلوه‌های فرهنگی و طبیعی لنگرود در سطح ملی فراهم می‌آورد.

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کد خبر 1405070800889
میلاد داوودی
دبیر مرضیه امیری

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