به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، الگوی استاندارد برای ارائه گزارش‌های کارشناسی پژوهشگران پژوهشکده میراث معماری و شهری که به گزارش سه نوع از فعالیت‌های پژوهشی، از جمله اظهارنظرهای کارشناسی، بازدیدهای میدانی و نشست‌های تخصصی اختصاص دارد، در قالب کتابچه انتشار می‌یابد که در آن مواردی چون عنوان گزارش، نوع گزارش، نام تنظیم‌کنندگان، نام دیگر اعضای تیم و تاریخ گزارش قید می‌شود.

از موارد مهم در این گزارش‌ها، شماره مسلسل‌های آن‌هاست که باتوجه ‌به سال انتشار و تقدم و تأخر فعالیت‌ها، شماره‌گذاری صورت می‌گیرد. از دیگر موارد مهم، ذکر سوابق پراهمیت موجود برای آن فعالیت، با شماره نامه‌های مربوطه، رویدادهای مربوطه و یا ارگان یا واحد درخواست‌کننده است.

محتوای این گزارش‌ها، شامل خلاصه مدیریتی آن فعالیت و شرحی دقیق با جزئیات مفصل از تمامی اقدامات صورت‌گرفته در خصوص آن است. حسب مورد، تصاویر، نمودارها، نقشه‌ها و جداول مرتبط با موضوع نیز در متن گزارش گنجانده می‌شوند.

تمامی مجلدها در آرشیو کتابخانه پژوهشکده موجود خواهد بود و هم ازطریق شماره مسلسل و هم ازطریق عنوان مربوطه، قابل پیگیری و دردسترس قرار می‌گیرد. این الگو، در شهریور ماه سال ۱۴۰۵ طراحی و تدوین شده است و تاکنون ۴ مورد از گزارشات کارشناسی پژوهشکده، از جمله؛ نگاهی به میراث معماری و شهری ششتمد: گزارش فعالیت‌های انجام شده در راستای تفاهم نامه منعقده با شهرداری شهر ششتمد است که در این قالب آماده و منتشر شده است.

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