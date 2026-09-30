به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان در نشست صمیمی انجمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری استان سمنان که روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور جلال تاجیک، مدیرکل میراث فرهنگی استان و جمعی از رؤسا و نمایندگان انجمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد برگزار شد، گفت: هوش مصنوعی با سرعتی فراتر از پیش‌بینی‌ها در حال توسعه است و اگر فعالان گردشگری از این فناوری و ابزارهای دیجیتال استفاده نکنند، ممکن است در سال‌های آینده از روند تحولات جهانی این صنعت عقب بمانند.افزود: هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال در حال بازطراحی گردشگری هستند و لازم است فعالان این حوزه، از طراحی بسته‌های سفر و برنامه‌ریزی گردشگری گرفته تا تولید محتوا و ارائه خدمات به گردشگران، با رویکردی آگاهانه از این ابزارها استفاده کنند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، معرفی صحیح و گسترده جاذبه‌های گردشگری استان در فضای دیجیتال است، چراکه ابزارهای هوش مصنوعی بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارند، مقصدها را معرفی و تحلیل می‌کنند و اگر ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده استان در این فضا حضور نداشته باشند، ممکن است در معرفی مقاصد گردشگری مورد توجه قرار نگیرند.

او با اشاره به نقش انجمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد در این زمینه تصریح کرد: تشکل‌ها می‌توانند با تولید محتوای تخصصی، معرفی جاذبه‌های کمترشناخته‌شده و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، در ارتقای جایگاه گردشگری استان نقش‌آفرینی کنند و اداره‌کل نیز آمادگی دارد از اقدامات و برنامه‌های مرتبط در این زمینه حمایت کند.

طاهریان با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری استان سمنان گفت: به همت فعالان گردشگری، تشکل‌ها و تأسیسات گردشگری، بیش از ۴۰ برنامه در سطح استان برای این هفته پیش‌بینی شده است که بخشی از آن‌ها با همراهی اداره‌کل و بخشی دیگر با مشارکت شهرستان‌ها و بخش خصوصی اجرا می‌شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با قدردانی از همراهی انجمن‌ها و فعالان گردشگری در معرفی ظرفیت‌های استان تصریح کرد: بخشی از شناخته‌شدن جاذبه‌ها و مقصدهای گردشگری سمنان در سال‌های اخیر، حاصل تلاش و فعالیت مستمر تشکل‌ها و افرادی است که فراتر از وظایف معمول خود برای معرفی استان و توسعه گردشگری آن اقدام کرده‌اند.

در این نشست، حاضران به بیان دغدغه‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره مسائل و نیازهای حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی پرداختند و راهکارهای تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در پایان نیز از رؤسای انجمن‌ها و تشکل‌های حاضر به پاس فعالیت‌ها و همراهی آنان تجلیل شد.

جلال تاجیک، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در این نشست با قدردانی از همراهی و تلاش تشکل‌های مردم‌نهاد گفت: تشکل‌ها یکی از ظرفیت‌های مهم و اثرگذار در حوزه گردشگری هستند و با افزایش اختیارات، امکانات و فرصت حضور و مشارکت آن‌ها می‌توان بسیاری از مسائل و موانع این حوزه را با همراهی و همفکری بهتر برطرف کرد.

او افزود: تجربه فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که مشارکت اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت افراد دغدغه‌مند می‌تواند نقش قابل توجهی در پیشبرد برنامه‌ها داشته باشد و لازم است از این توانمندی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز بیشتر استفاده کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان سمنان با تأکید بر ضرورت تقویت حضور میدانی انجمن‌ها بیان کرد: فضاها و امکاناتی که برای فعالیت تشکل‌ها فراهم شده است، زمانی اثربخش خواهد بود که با حضور فعال اعضا، برگزاری نشست‌ها و اجرای برنامه‌های مشترک همراه شود. انجمن‌ها باید از ظرفیت فضاهای موجود، از جمله خانه تدین، برای گسترش فعالیت‌ها و تقویت ارتباط با فعالان گردشگری استفاده کنند.

تاجیک با اشاره به اهمیت گسترش فعالیت تشکل‌ها در شهرستان‌های استان تصریح کرد: توسعه گردشگری محدود به مرکز استان نیست و باید زمینه حضور و فعالیت انجمن‌ها در شهرستان‌هایی مانند گرمسار و سایر مناطق نیز فراهم شود تا تعامل و همکاری میان تشکل‌ها و مجموعه اداره‌کل در سطح استان گسترش یابد.

او با اشاره به نقش مشارکت تشکل‌ها در پیگیری مسائل و حمایت از فعالان حوزه گردشگری اظهار کرد: همراهی انجمن‌ها می‌تواند در پیگیری موضوعات و مسائل فعالان این حوزه مؤثر باشد. در برخی موارد، ظرفیت اجتماعی و مطالبه‌گری تشکل‌ها در کنار اقدامات دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به طرح بهتر مسائل و تسهیل روند رسیدگی به آن‌ها کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای واگذاری و بهره‌برداری از مجموعه‌های مستعد گردشگری گفت: باید تلاش کنیم با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی و تشکل‌ها، زمینه فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری و افزایش مشارکت در اداره و بهره‌برداری از این مجموعه‌ها فراهم شود.

تاجیک با اشاره به ظرفیت روستای قلعه‌بالا و اهمیت معرفی آن در سطح ملی افزود: ظرفیت‌های گردشگری قلعه‌بالا متعلق به همه استان است و موفقیت این روستا در معرفی و توسعه گردشگری می‌تواند دستاوردی مشترک برای تمام شهرستان‌های سمنان باشد. امیدواریم با همراهی فعالان و تشکل‌ها بتوانیم از این ظرفیت به‌خوبی حمایت کنیم و در صورت تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، زمینه برگزاری رویدادی شایسته برای معرفی آن فراهم شود.

او با اشاره به ضرورت تداوم تعامل میان اداره‌کل و تشکل‌ها خاطرنشان کرد: انجمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند به‌عنوان یک ظرفیت تخصصی و اتاق فکر در حوزه گردشگری فعالیت کنند و با برگزاری نشست‌های مستمر، ارائه پیشنهادها و مشارکت در برنامه‌ریزی‌ها، در شناسایی مسائل و تدوین راهکارهای توسعه گردشگری استان نقش داشته باشند.

در پایان این نشست، حاضران ضمن طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره توسعه گردشگری، بر ضرورت تداوم هم‌اندیشی و همکاری میان تشکل‌های مردم‌نهاد و اداره‌کل میراث‌فرهنگی تأکید کردند و از رؤسای انجمن‌ها و تشکل‌های حاضر تجلیل شد.

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