۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۰

تشکل‌های مردم‌نهاد از ظرفیت‌های اثرگذار در توسعه گردشگری در استان سمنان هستند

تشکل‌های مردم‌نهاد از ظرفیت‌های اثرگذار در توسعه گردشگری در استان سمنان هستند

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: نشست صمیمی انجمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری استان سمنان هم‌زمان با هفته گردشگری، با حضور مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان برگزار شد و حاضران ضمن بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های این حوزه، بر ضرورت تقویت همکاری‌ها، توسعه فعالیت‌های مشترک و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در معرفی جاذبه‌های استان تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان در نشست صمیمی انجمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری استان سمنان که  روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور جلال تاجیک، مدیرکل میراث فرهنگی استان و جمعی از رؤسا و نمایندگان انجمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد برگزار شد، گفت: هوش مصنوعی با سرعتی فراتر از پیش‌بینی‌ها در حال توسعه است و اگر فعالان گردشگری از این فناوری و ابزارهای دیجیتال استفاده نکنند، ممکن است در سال‌های آینده از روند تحولات جهانی این صنعت عقب بمانند.افزود: هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال در حال بازطراحی گردشگری هستند و لازم است فعالان این حوزه، از طراحی بسته‌های سفر و برنامه‌ریزی گردشگری گرفته تا تولید محتوا و ارائه خدمات به گردشگران، با رویکردی آگاهانه از این ابزارها استفاده کنند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، معرفی صحیح و گسترده جاذبه‌های گردشگری استان در فضای دیجیتال است، چراکه ابزارهای هوش مصنوعی بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارند، مقصدها را معرفی و تحلیل می‌کنند و اگر ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده استان در این فضا حضور نداشته باشند، ممکن است در معرفی مقاصد گردشگری مورد توجه قرار نگیرند.

او با اشاره به نقش انجمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد در این زمینه تصریح کرد: تشکل‌ها می‌توانند با تولید محتوای تخصصی، معرفی جاذبه‌های کمترشناخته‌شده و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، در ارتقای جایگاه گردشگری استان نقش‌آفرینی کنند و اداره‌کل نیز آمادگی دارد از اقدامات و برنامه‌های مرتبط در این زمینه حمایت کند.

طاهریان با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری استان سمنان گفت: به همت فعالان گردشگری، تشکل‌ها و تأسیسات گردشگری، بیش از ۴۰ برنامه در سطح استان برای این هفته پیش‌بینی شده است که بخشی از آن‌ها با همراهی اداره‌کل و بخشی دیگر با مشارکت شهرستان‌ها و بخش خصوصی اجرا می‌شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با قدردانی از همراهی انجمن‌ها و فعالان گردشگری در معرفی ظرفیت‌های استان تصریح کرد: بخشی از شناخته‌شدن جاذبه‌ها و مقصدهای گردشگری سمنان در سال‌های اخیر، حاصل تلاش و فعالیت مستمر تشکل‌ها و افرادی است که فراتر از وظایف معمول خود برای معرفی استان و توسعه گردشگری آن اقدام کرده‌اند.

در این نشست، حاضران به بیان دغدغه‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره مسائل و نیازهای حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی پرداختند و راهکارهای تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در پایان نیز از رؤسای انجمن‌ها و تشکل‌های حاضر به پاس فعالیت‌ها و همراهی آنان تجلیل شد.

جلال تاجیک، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در این نشست با قدردانی از همراهی و تلاش تشکل‌های مردم‌نهاد گفت: تشکل‌ها یکی از ظرفیت‌های مهم و اثرگذار در حوزه گردشگری هستند و با افزایش اختیارات، امکانات و فرصت حضور و مشارکت آن‌ها می‌توان بسیاری از مسائل و موانع این حوزه را با همراهی و همفکری بهتر برطرف کرد.

او افزود: تجربه فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که مشارکت اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت افراد دغدغه‌مند می‌تواند نقش قابل توجهی در پیشبرد برنامه‌ها داشته باشد و لازم است از این توانمندی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز بیشتر استفاده کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان سمنان با تأکید بر ضرورت تقویت حضور میدانی انجمن‌ها بیان کرد: فضاها و امکاناتی که برای فعالیت تشکل‌ها فراهم شده است، زمانی اثربخش خواهد بود که با حضور فعال اعضا، برگزاری نشست‌ها و اجرای برنامه‌های مشترک همراه شود. انجمن‌ها باید از ظرفیت فضاهای موجود، از جمله خانه تدین، برای گسترش فعالیت‌ها و تقویت ارتباط با فعالان گردشگری استفاده کنند.

تاجیک با اشاره به اهمیت گسترش فعالیت تشکل‌ها در شهرستان‌های استان تصریح کرد: توسعه گردشگری محدود به مرکز استان نیست و باید زمینه حضور و فعالیت انجمن‌ها در شهرستان‌هایی مانند گرمسار و سایر مناطق نیز فراهم شود تا تعامل و همکاری میان تشکل‌ها و مجموعه اداره‌کل در سطح استان گسترش یابد.

او با اشاره به نقش مشارکت تشکل‌ها در پیگیری مسائل و حمایت از فعالان حوزه گردشگری اظهار کرد: همراهی انجمن‌ها می‌تواند در پیگیری موضوعات و مسائل فعالان این حوزه مؤثر باشد. در برخی موارد، ظرفیت اجتماعی و مطالبه‌گری تشکل‌ها در کنار اقدامات دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به طرح بهتر مسائل و تسهیل روند رسیدگی به آن‌ها کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای واگذاری و بهره‌برداری از مجموعه‌های مستعد گردشگری گفت: باید تلاش کنیم با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی و تشکل‌ها، زمینه فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری و افزایش مشارکت در اداره و بهره‌برداری از این مجموعه‌ها فراهم شود.

تاجیک با اشاره به ظرفیت روستای قلعه‌بالا و اهمیت معرفی آن در سطح ملی افزود: ظرفیت‌های گردشگری قلعه‌بالا متعلق به همه استان است و موفقیت این روستا در معرفی و توسعه گردشگری می‌تواند دستاوردی مشترک برای تمام شهرستان‌های سمنان باشد. امیدواریم با همراهی فعالان و تشکل‌ها بتوانیم از این ظرفیت به‌خوبی حمایت کنیم و در صورت تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، زمینه برگزاری رویدادی شایسته برای معرفی آن فراهم شود.

او با اشاره به ضرورت تداوم تعامل میان اداره‌کل و تشکل‌ها خاطرنشان کرد: انجمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند به‌عنوان یک ظرفیت تخصصی و اتاق فکر در حوزه گردشگری فعالیت کنند و با برگزاری نشست‌های مستمر، ارائه پیشنهادها و مشارکت در برنامه‌ریزی‌ها، در شناسایی مسائل و تدوین راهکارهای توسعه گردشگری استان نقش داشته باشند.

در پایان این نشست، حاضران ضمن طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره توسعه گردشگری، بر ضرورت تداوم هم‌اندیشی و همکاری میان تشکل‌های مردم‌نهاد و اداره‌کل میراث‌فرهنگی تأکید کردند و از رؤسای انجمن‌ها و تشکل‌های حاضر تجلیل شد.

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کد خبر 1405070800891
فاطمه زهرا حقیقی
دبیر مرضیه امیری

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