به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور روز چهارشنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: به مناسبت هفته گردشگری، برگزاری بوت‌کمپ جامع سفالگری در فضای تاریخی عمارت لطفی، فرصتی بی‌نظیر برای علاقه‌مندان فراهم کرده است تا از سطوح مقدماتی تا مراحل پیشرفته، با ظرافت‌های این هنر اصیل آشنا شوند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان افزود: برنامه آموزشی این دوره شامل آموزش تخصصی کار با چرخ سفالگری، تکنیک‌های ظریف نقاشی زیر لعابی و همچنین روش‌های سنتی و دستی سفالگری است که تمامی جنبه‌های این هنر را پوشش می‌دهد.

او بیان کرد: برای تسهیل فرآیند یادگیری و تمرکز هنرجویان بر خلاقیت، تمامی هزینه‌های مربوط به متریال مصرفی، پخت در کوره و لعاب‌کاری آثار تولیدی، بر عهده برگزارکنندگان این دوره خواهد بود.

اکبر پور تصریح کرد: شهرستان دامغان با پیشینه‌ای کهن و جایگاهی استراتژیک در تمدن منطقه «قومس»، همواره مهد هنر و صنعت بوده است، به‌گونه‌ای که یافته‌های باستان‌شناسی، پیشینه هنر سفالگری در این شهرستان را به بیش از شش هزار سال می‌رساند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان در پایان با اطلاع‌رسانی زمان برگزاری این برنامه خاطرنشان کرد: این بوت‌کمپ از ۱۰ تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در دو نوبت صبح و عصر در فضای تاریخی عمارت لطفی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت‌نام، از طریق شماره تماس ۰۹۱۹۹۹۸۳۵۰۹ با برگزارکنندگان هماهنگ کنند.

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