به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی جمالی نژاد صبح امروز چهارشنبه ۸ مهرماه، در نشست شورای راهبردی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان که با حضور روزبه کردونی، مشاور عالی وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اصفهان برگزار شد، گفت: اصفهان به دلیل جایگاه تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و ظرفیت های منحصربه فرد خود، نیازمند نگاه ویژه در سطح ملی است و این ضرورت در شرایط جنگ اخیر بیش از گذشته آشکار شد.

استاندار اصفهان با اشاره به پیشینه اصفهان در دفاع مقدس ادامه داد: اصفهان در دفاع مقدس هشت ساله نقشی کم نظیر داشت و تنها استانی بود که دو لشکر داشت و ایثار و فداکاری مردم این استان در آن دوران بخشی از هویت تاریخی معاصر اصفهان را شکل داده است.

او با بیان اینکه در جنگ اخیر نیز اصفهان عملاً در معرض آسیب های مستقیم قرار گرفت، افزود: در جنگ اخیر، اصفهان در شرایطی قرار گرفت که بخش هایی از زیرساخت های صنعتی و اقتصادی آن آسیب دید و خسارت وارد شده به فولاد مبارکه نمونه ای از ابعاد این آسیب هاست، بنابراین ضرورت حمایت از ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان باید در سیاست گذاری های ملی مورد توجه قرار گیرد.

جمالی نژاد با اشاره به جایگاه صنایع دستی در اقتصاد و معیشت مردم اصفهان تصریح کرد: صنایع دستی در اصفهان تنها یک حوزه فرهنگی و هنری نیست، بلکه با معیشت مردم، اشتغال، صادرات و هویت تاریخی استان پیوند دارد و اصفهان از نظر تنوع رشته ها و حضور هنرمندان صاحب نام، ظرفیتی کم نظیر در کشور دارد.

استاندار اصفهان گفت: اصفهان تنها شهر کشور است که عنوان شهر خلاق معماری را در شبکه شهرهای خلاق یونسکو دارد و باید از این ظرفیت در مسیر توسعه فرهنگی، گردشگری، اقتصاد خلاق و دیپلماسی فرهنگی استفاده شود.

او درباره ساختار و مأموریت شورای راهبردی میراث فرهنگی استان اظهار کرد: این شورا نباید صرفاً محلی برای طرح دیدگاه ها باشد، بلکه باید به یک ساختار مسئله محور تبدیل شود و هر موضوعی که در آن مطرح می شود، به یک پرونده مشخص حل مسئله با مسئول، زمان بندی و خروجی قابل اندازه گیری تبدیل شود.

جمالی نژاد ادامه داد: اعضای شورای راهبردی باید بر اساس دانش، تجربه، شبکه ارتباطی و توان حل مسئله انتخاب شوند و در صورت ضرورت، افرادی که در دوره های گذشته حضور داشته اند یا ظرفیت تخصصی آنان می تواند به حل مسائل کمک کند، دوباره به شورا دعوت شوند.

استاندار اصفهان تأکید کرد: شورای راهبردی باید حلقه اتصال سه ضلع دانشگاه، حاکمیت و بخش خصوصی باشد؛ دانشگاه می تواند دانش و ظرفیت علمی را وارد فرآیند تصمیم سازی کند، بخش خصوصی امکان پذیری اقتصادی و ظرفیت سرمایه گذاری را بررسی کند و حاکمیت نیز مسیر اجرا، اختیارات و ظرفیت های قانونی را فراهم کند.

او با تأکید بر ضرورت ایجاد داشبورد مدیریت میراث فرهنگی استان گفت: وضعیت بناها و محوطه های تاریخی، حفاظت و نگهداری، گردشگران، اقامت، سرمایه گذاری، صادرات، اشتغال و سایر شاخص های مرتبط باید در یک نظام رصد مستمر قرار گیرد تا تصمیم گیری درباره میراث فرهنگی بر پایه داده های دقیق انجام شود.

جمالی نژاد افزود: با توجه به وجود بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی در استان اصفهان، موضوع حفاظت، نگهداری و پایش مستمر این آثار از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و باید سازوکار مشخصی برای مراقبت از این ظرفیت گسترده تاریخی تعریف شود.

استاندار اصفهان همچنین پیشنهاد ایجاد رصدخانه میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان را مطرح کرد و گفت: این رصدخانه باید بتواند اطلاعات مربوط به تعداد گردشگران، اقامت، سرمایه گذاری، صادرات، اشتغال و سایر شاخص های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری را به صورت مستمر جمع آوری و تحلیل کند.

او با تأکید بر ضرورت پیوند دادن مسائل استانی با سیاست های ملی اظهار کرد: شورای راهبردی باید مسائل اصفهان را به زبان سیاست گذاری ملی تبدیل کند و همزمان سیاست های ملی را با شرایط و اقتضائات استان تطبیق دهد تا مسائل اصفهان در سطح وزارتخانه و دستگاه های ملی به صورت دقیق و مسئله محور پیگیری شود.

استاندار اصفهان یکی از اهداف این رویکرد را جلوگیری از جزیره ای عمل کردن دستگاه ها دانست و گفت: ظرفیت های دولتی، دانشگاهی، بخش خصوصی، مدیریت شهری و جامعه حرفه ای باید در یک سازوکار منسجم در کنار یکدیگر قرار گیرند و شورای راهبردی می تواند محل اتصال این ظرفیت ها باشد.

جمالی نژاد بر ایجاد بانک ایده و راه حل های میراث فرهنگی استان تأکید کرد و افزود: دانشگاه هنر، دانشگاه اصفهان، متخصصان، سرمایه گذاران و سایر صاحبان دانش و تجربه باید بتوانند ایده ها و راه حل های خود را در این بانک ثبت کنند تا ظرفیت علمی و اجرایی استان در یک بستر مشترک قابل استفاده باشد.

او با اشاره به ضرورت گفت وگوی مستقیم با جامعه حرفه ای میراث فرهنگی گفت: شورای راهبردی باید محل گفت وگوی بی واسطه با هنرمندان، هتلداران، تورگردانان، سرمایه گذاران، باستان شناسان، معماران، پژوهشگران و فعالان فرهنگی باشد و مسائل این حوزه بدون تعارف و در چارچوب تخصصی مطرح و برای آنها راه حل ارائه شود.

استاندار اصفهان همچنین با اشاره به نگرانی های موجود درباره حفاظت از آثار تاریخی در برابر مخاطرات طبیعی ادامه داد: با توجه به نگرانی های ناشی از بارندگی و آسیب پذیری برخی بناها، لازم است برای حوزه حفاظت و نگهداری آثار تاریخی برنامه مشخص و مستمر وجود داشته باشد و اقدامات حفاظتی به صورت پیشگیرانه دنبال شود.

جمالی نژاد پیشنهاد تشکیل میزهای تخصصی ذیل شورای راهبردی را مطرح کرد و افزود: حفاظت، سرمایه گذاری و اقتصاد، فناوری، دیپلماسی فرهنگی، گردشگری و اقتصاد فرهنگ می تواند از جمله محورهای این میزهای تخصصی باشد تا هر بخش با حضور متخصصان همان حوزه به صورت متمرکز مسائل خود را دنبال کند.

او با اشاره به ظرفیت اصفهان در حوزه دیپلماسی فرهنگی اظهار کرد: اصفهان از گذشته های دور با دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه آشنا بوده و باید از این ظرفیت برای توسعه ارتباطات فرهنگی، معرفی توانمندی های استان و گشودن مسیرهای جدید برای بازارهای فرهنگی و گردشگری استفاده شود.

استاندار اصفهان همچنین بر استفاده از ظرفیت ایرانیان و اصفهانی های خارج از کشور تأکید کرد و گفت: ظرفیت ایرانیان و اصفهانی های خارج از کشور می تواند در معرفی ظرفیت های فرهنگی، ایجاد ارتباطات بین المللی و توسعه بازارهای فرهنگی و گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

جمالی نژاد با تأکید بر ضرورت توجه به فناوری های نوین در حوزه میراث فرهنگی افزود: فناوری و هوش مصنوعی باید وارد دستور کار شورای راهبردی شود و از این ظرفیت در مستندسازی و حفاظت از میراث فرهنگی، بازاریابی گردشگری، تحلیل رفتار گردشگران و معرفی تاریخ و فرهنگ اصفهان استفاده شود.