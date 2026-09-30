به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا میرزایی‌پور، روز ۸ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: دوره آموزشی تخصصی هنر فیروزه‌کوبی در ۷ مهرماه ۱۴۰۲، با مشارکت و حضور فعال کارآموزان، با موفقیت به پایان رسید.

رضا میرزایی‌پور با اشاره به اهمیت احیای هنرهای سنتی و تقویت بخش صنایع‌دستی در سطح شهرستان، اظهار کرد: صنایع‌دستی یکی از ارکان اصلی اقتصاد محلی و حفظ هویت فرهنگی است. برگزاری چنین دوره‌هایی نه تنها باعث حفظ این هنر ظریف می‌شود، بلکه می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان و علاقه‌مندان به این حوزه گردد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ابهر در ادامه افزود: در این دوره آموزشی که با برنامه‌ریزی دقیق اداره میراث‌فرهنگی ابهر برگزار شد، ۲۰ نفر از کارآموزان علاقه‌مند، آموزش‌های لازم را در مراحل مختلف این هنر باستانی فرا گرفتند. نکته حائز اهمیت در این دوره، بهره‌گیری از توانمندی‌های محلی بود؛ به طوری که آموزش‌ها توسط یکی از مربیان خبره و بومی منطقه انجام شد تا علاوه بر انتقال مهارت، اصالت هنری و سبک بومی نیز به درستی به کارآموزان منتقل شود.

او با تأکید بر ضرورت تداوم این فعالیت‌ها گفت: هدف ما از برگزاری این دوره‌ها، تبدیل کردن کارآموزان به هنرمندان حرفه‌ای است که بتوانند در بازارهای داخلی و خارجی، محصولات باکیفیت و اصیل تولید کنند. ما در اداره میراث‌فرهنگی ابهر، برنامه‌های گسترده‌تری را برای حمایت از هنرمندان بومی و برگزاری دوره‌های آموزشی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در دستور کار قرار داده‌ایم.

در پایان، از تمامی کارآموزان شرکت‌کننده و مربی دوره برای تلاش در راستای حفظ و تکثیر این هنر ارزشمند قدردانی شد.

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