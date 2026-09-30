به خبرنگار میراث‌آریا، حسنعلی فولادی روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای شناسایی، مستندسازی و تکمیل پرونده ثبت ملی بشرویه به عنوان شهر کرباس‌بافی، کارشناس صنایع‌دستی اداره‌کل به همراه کارشناس صنایع‌دستی شهرستان بشرویه از تعدادی از کارگاه‌های فعال کرباس‌بافی این شهرستان بازدید کردند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در این بازدید، وضعیت فعالیت و روند تولید در کارگاه‌های کرباس‌بافی مورد بررسی قرار گرفت و نمونه آثار، شیوه تولید، ظرفیت‌های موجود و توانمندی هنرمندان این حوزه مستندسازی شد.

او با اشاره به اهمیت تکمیل مستندات تخصصی برای تهیه پرونده ثبت ملی اظهار کرد: اطلاعات و مستندات جمع‌آوری‌شده در این بازدید، در تدوین و تکمیل پرونده ثبت ملی بشرویه به عنوان «شهر کرباس‌بافی» مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

فولادی ادامه داد: بشرویه از شهرستان‌های دارای پیشینه و ظرفیت قابل توجه در حوزه کرباس‌بافی است و این هنر سنتی همچنان در میان هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی منطقه جایگاه خود را حفظ کرده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تصریح کرد: ثبت ملی بشرویه به عنوان شهر کرباس‌بافی می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های این هنر سنتی، حمایت از هنرمندان، تقویت تولید و زمینه‌سازی برای توسعه بازار و رونق گردشگری صنایع‌دستی در شهرستان کمک کند.

او تأکید کرد: شناسایی و ثبت ظرفیت‌های شاخص صنایع‌دستی هر شهرستان، علاوه بر حفظ و انتقال دانش و مهارت‌های بومی به نسل‌های آینده، زمینه معرفی هویت فرهنگی و توانمندی‌های هنری خراسان جنوبی در سطح ملی را فراهم می‌کند.

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