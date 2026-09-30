به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی روز ۷ مهر ماه با اشاره به اهمیت نظارت‌های مستمر در بهبود فرآیندهای اداری تیم ارزیابی و بازرسی دفتر مدیریت عملکرد، وزارت متبوع، اظهار کرد: در راستای برنامه‌های راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مبنی بر پایش عملکرد استان‌ها، تیم تخصصی ارزیابی و بازرسی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه، طی سفری سه روزه به استان زنجان، ابعاد مختلف فعالیت‌های این اداره‌کل را مورد بررسی دقیق قرار دادند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان با بیان اینکه این بازرسی‌ها در سطحی گسترده انجام شده است، افزود: تیم اعزامی وزارتخانه با حضور میدانی در ۸ شهرستان استان و بازدید از ادارات تابعه و پروژه‌های تحت مدیریت، ضمن بررسی اسناد، عملکردها و نحوه پاسخگویی به مراجعان، بنرهای فواد، میزان پاسخگویی به ارباب رجوع، نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود را در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شناسایی کردند.

موسوی تصریح کرد: رویکرد ما در این اداره‌کل، استقبال از نظارت‌های تخصصی است؛ چرا که بازرسی، نه به معنای مچ‌گیری، بلکه فرصتی ارزشمند برای شناسایی چالش‌ها، رفع موانع اجرایی و در نهایت افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم شریف استان است. حضور این تیم ارزیاب در تمامی شهرستان‌ها، فرصتی فراهم کرد تا ظرفیت‌ها و دغدغه‌های ادارات شهرستانی از نزدیک دیده و برای آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

او در ادامه با تأکید بر اهمیت انضباط مالی و اداری خاطرنشان کرد: شفافیت در عملکرد و رعایت دقیق قوانین و مقررات، خط قرمز این اداره‌کل است. گزارش‌های حاصل از این ارزیابی ۳ روزه، نقشه راه ما برای ماه‌های آتی خواهد بود تا بتوانیم با رفع نواقص احتمالی و تقویت نقاط قوت، اهداف توسعه گردشگری و حفاظت از میراث ارزشمند استان را با سرعت و دقت بیشتری پیش ببریم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان در پایان ضمن قدردانی از اعضای تیم ارزیابی وزارتخانه برای دقت نظر و بررسی‌های کارشناسانه، از تمامی همکاران خود در ستاد و شهرستان‌ها که با رعایت دقیق اصول اداری، همکاری لازم را با تیم بازرسی داشته‌اند، تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که نتایج این ارزیابی، گامی مؤثر در جهت رشد شاخص‌های عملکردی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان زنجان باشد.

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