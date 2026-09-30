ایجاد مسیرهای نوین گردشگری در باوی با هدف توزیع سفر در اطراف اهواز

به گزارش خبرنگار میراث آریا، تبار قریب امروز هشتم مهر ۱۴۰۵ در تشریح اهداف این برنامه که با مشارکت انجمن صنفی راهنمایان گردشگری (پرستو نبوی و فاطمه خاکی‌بختیاروند) و دفتر خدمات مسافرتی توربانان جنوب اجرا شد، اظهار کرد: نگاه ما در معاونت گردشگری، عبور از نگاه‌های سنتی و تمرکز بر ایجاد و ثبت مسیرهای جدید و جذاب برای گردشگران است. ملاثانی و به‌طور کلی شهرستان باوی، به دلیل ظرفیت‌های ویژه‌ای که در بخش روستایی، تفریحی (همچون جزیره ملاثانی) و همچنین صنایع‌دستی دارد، یکی از نقاط مغفول مانده‌ای است که باید در نقشه راه گردشگری خوزستان جایگاه واقعی خود را بیابد.

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با تأکید بر لزوم بهره‌برداری از نزدیکی این شهرستان به مرکز استان تصریح کرد: با توجه به فاصله کوتاه باوی تا کلان‌شهر اهواز و برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب، این شهرستان می‌تواند به‌عنوان یک مقصد ایده‌آل برای گشت‌های یک‌روزه و کوتاه، بارِ بخشی از تقاضای سفر در اهواز را به دوش بکشد و به یکی از قطب‌های جذاب گردشگری در استان تبدیل شود.

او در تشریح اهداف این برنامه که با مشارکت انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان و دفتر خدمات مسافرتی توربانان جنوب اجرا شد، اظهار داشت: نگاه ما در معاونت گردشگری، عبور از نگاه‌های سنتی و تمرکز بر ایجاد و ثبت مسیرهای جدید و جذاب برای گردشگران است. ملاثانی و به‌طور کلی شهرستان باوی، به دلیل ظرفیت‌های ویژه‌ای که در بخش روستایی، تفریحی (همچون جزیره ملاثانی) و همچنین صنایع‌دستی دارد، یکی از نقاط مغفول مانده‌ای است که باید در نقشه راه گردشگری خوزستان جایگاه واقعی خود را بیابد.

قریب با تأکید بر لزوم بهره‌برداری از نزدیکی این شهرستان به مرکز استان تصریح کرد: با توجه به فاصله کوتاه باوی تا کلان‌شهر اهواز و برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب، این شهرستان می‌تواند به‌عنوان یک مقصد ایده‌آل برای گشت‌های یک‌روزه و کوتاه، بارِ بخشی از تقاضای سفر در اهواز را به دوش بکشد و به یکی از قطب‌های جذاب گردشگری در استان تبدیل شود.

او با قدردانی از تلاش‌های راهنمایان گردشگری در شناسایی دقیق ظرفیت‌های این منطقه افزود: از تمامی متولیان گشت‌های گردشگری و فعالان بخش خصوصی دعوت می‌کنم تا با نگاهی جدی‌تر، این مسیرهای جدید را در برنامه‌های سفر خود بگنجانند. ما نیز در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، آماده هرگونه همکاری برای تسهیل‌گری و حمایت از ایجاد و تثبیت این مسیرهای گردشگری هستیم.

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین گشت‌های تخصصی، آغازی برای فرآیند برندسازی و معرفی حرفه‌ای ظرفیت‌های شهرستان باوی به گردشگران داخلی و خارجی است و این روند با هدف توسعه پایدار گردشگری در تمامی نقاط مستعد خوزستان تداوم خواهد یافت.

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