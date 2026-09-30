۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۲

همزمان با دومین روز هفته گردشگری، اقامتگاه بوم‌گردی «آنا»

همزمان با دومین روز هفته گردشگری، اقامتگاه بوم‌گردی «آنا»

همزمان با دومین روز هفته گردشگری، اقامتگاه بوم‌گردی «آنا» با حضور سید میکائیل موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، در شهر زنجان افتتاح شد. این اقامتگاه با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۴ نفر، در خیابان داودقلی، پشت آزمایشگاه مادر، به مدیریت دکتر کبری شاکری آغاز به کار کرد. کبری شاکری که سال‌ها به‌عنوان متخصص زنان و زایمان در زنجان فعالیت داشته است، با ورود به عرصه گردشگری، گامی تازه در مسیر توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان برداشته است.

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کد خبر 1405070800908
مجتبی جعفرلو
دبیر محمد آوخ

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