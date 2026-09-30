در راستای قدردانی از تلاش‌های مستمر و خستگی‌ناپذیر همکاران، جناب آقای سیدمیکائیل موسوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، مراسم تجلیل از معاون و همکاران معاونت گردشگری و سرمایه‌گذاری را برگزار کردند. در این مراسم که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون میراث فرهنگی، معاون صنایع دستی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان زنجان و جمعی از کارشناسان واحدهای مختلف برگزار شد، از نقش کلیدی این عزیزان در پیشبرد اهداف توسعه گردشگری استان قدردانی شد.