۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۴

نواخته شدن زنگ شمس در مدارس خوی

نواخته شدن زنگ شمس در مدارس خوی

به‌مناسبت ۷ مهر روز بزرگداشت شمس تبریزی، زنگ شمس در مدارس خوی نواخته شد.

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کد خبر 1405070800911
سمیرا محمدی
دبیر محمد آوخ

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