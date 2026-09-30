https://www.chtn.ir/x4wpN۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۴ کد خبر 1405070800911 فیلم مستند نواخته شدن زنگ شمس در مدارس خوی بهمناسبت ۷ مهر روز بزرگداشت شمس تبریزی، زنگ شمس در مدارس خوی نواخته شد. دریافت 35 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405070800911 سمیرا محمدی دبیر محمد آوخ برچسبها آذربایجان غربی شمس تبریزی خوی هفته گردشگری پربینندهترینها بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیلکوه؛ شکوه طبیعت در قاب گالیکش شهرستان سامان طبیعت زیبا
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