به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: اقامتگاه بوم‌گردی نواک همزمان با هفته گردشگری و با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری، فرماندار خمیر، قائم‌مقام و معاونان توسعه مدیریت و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان و جمعی از مسئولان در بندرخمیر افتتاح شد.

او افزود: این اقامتگاه با بهره‌برداری سید محمدهادی محمدی حسینی در مساحت ۳۲۰ مترمربع احداث شده و دارای ۶ اتاق با ظرفیت پذیرش ۳۰ نفر است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان بیان کرد: برای اجرای این طرح ۳۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده و با بهره‌برداری از آن زمینه اشتغال مستقیم برای چهار نفر فراهم شده است.

محمدی خاطرنشان کرد: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در بندرخمیر می‌تواند در افزایش ظرفیت اقامتی، معرفی جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منطقه و تقویت حضور گردشگران در این شهرستان نقش داشته باشد.

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