به گزارش خبرنگار میراث آریا، حیدرعلی زاهدیان نژاد امروز 8 مهرماه در حاشیه این مراسم، با اشاره به روند رو به رشد توسعه اماکن اقامتی در این منطقه گفت: افتتاح اقامتگاه بوم‌گردی ماه تابان، در واقع بیستمین مجموعه اقامتی بوم‌گردی و سنتی است که در شهرستان آباده به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون گردشگری استان فارس افزود: حضور معاونت محترم وزارت در این افتتاحیه، نشان‌دهنده اهمیت توسعه گردشگری پایدار و حمایت از اقامتگاه‌های بوم‌گردی است تا از این طریق، علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران در استان فارس، فرصت‌های شغلی جدیدی نیز برای بومیان شهر آباده ایجاد شود.

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