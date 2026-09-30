۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۸

افتتاح بیستمین اقامتگاه بوم‌گردی آباده با حضور معاون صنایع دستی کشور

افتتاح بیستمین اقامتگاه بوم‌گردی آباده با حضور معاون صنایع دستی کشور

اقامتگاه بوم‌گردی ماه تابان در شهرستان آباده، با حضور برزین ضرغامی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به طور رسمی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حیدرعلی زاهدیان نژاد امروز 8 مهرماه در حاشیه این مراسم، با اشاره به روند رو به رشد توسعه اماکن اقامتی در این منطقه گفت: افتتاح اقامتگاه بوم‌گردی ماه تابان، در واقع بیستمین مجموعه اقامتی بوم‌گردی و سنتی است که در شهرستان آباده به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون گردشگری استان فارس افزود: حضور معاونت محترم وزارت در این افتتاحیه، نشان‌دهنده اهمیت توسعه گردشگری پایدار و حمایت از اقامتگاه‌های بوم‌گردی است تا از این طریق، علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران در استان فارس، فرصت‌های شغلی جدیدی نیز برای بومیان شهر آباده ایجاد شود.

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کد خبر 1405070800916
بهپور کریمیان
دبیر محمد آوخ

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