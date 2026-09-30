به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ با اعلام این مطلب اظهار کرد: نخستین دوره آموزشی «گردشگری دسترس‌پذیر در هرمزگان» با هدف افزایش آگاهی، دانش و مهارت فعالان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری و ترویج رویکرد دسترس‌پذیری در خدمات و زیرساخت‌های گردشگری برگزار می‌شود.

او افزود: دسترس‌پذیری در گردشگری به معنای فراهم کردن امکان استفاده آسان، ایمن و برابر از جاذبه‌ها، خدمات، فضاها و امکانات گردشگری برای همه افراد است و توجه به این موضوع می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر گروه‌های مختلف جامعه در فعالیت‌های گردشگری را فراهم کند.

محمدی با اشاره به محتوای این دوره آموزشی بیان کرد: در این دوره، موضوعاتی از جمله مفهوم و اصول دسترس‌پذیری در گردشگری، مقررات و استانداردهای زیرساختی و خدمات گردشگری، آشنایی با نیازهای گروه‌های مختلف دارای محدودیت، فرصت‌های شغلی و بازار کار در گردشگری دسترس‌پذیر و تجربه‌های جهانی و نمونه‌های موفق گردشگری دسترس‌پذیر ارائه خواهد شد.

معاون گردشگری هرمزگان ادامه داد: برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند به شناخت بهتر فعالان گردشگری از نیازهای گروه‌های مختلف کمک کرده و زمینه را برای ارائه خدمات مناسب‌تر و ایجاد محیط‌های گردشگری فراگیرتر در استان فراهم کند.

او گفت: این دوره با تدریس علی خرازی و به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود و برای تمامی فعالان، علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران حوزه گردشگری در نظر گرفته شده است.

محمدی افزود: این دوره آموزشی ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند از ظرفیت این برنامه آموزشی برای آشنایی تخصصی‌تر با مفاهیم و الزامات گردشگری دسترس‌پذیر استفاده کنند.

او خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری دسترس‌پذیر، علاوه بر مناسب‌سازی زیرساخت‌ها، نیازمند آموزش و ارتقای آگاهی فعالان این حوزه است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در راستای توسعه گردشگری فراگیر، از برنامه‌های آموزشی و تخصصی در این زمینه حمایت می‌کند.

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