به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابوذر عباسپور امروز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست هم‌اندیشی با مجموعه‌های فعال در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و سرمایه‌گذاری شهرستان کلیبر که همزمان با هفته گردشگری در اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان برگزار شد، بیان کرد: کلیبر از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه گردشگری برخوردار است و بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها نیازمند ارتباط مستمر میان دستگاه متولی و مجموعه‌های تخصصی و اقتصادی این حوزه است.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کلیبر ادامه داد: گردشگری امروز، مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها، خدمات، سرمایه‌گذاری، تولید صنایع‌دستی، معرفی مقصد و ایجاد تجربه مناسب برای گردشگر را دربرمی‌گیرد. از این رو، توسعه گردشگری شهرستان باید بر پایه یک نگاه زنجیره‌ای و با حضور همه بخش‌های مرتبط دنبال شود.



عباسپور با اشاره به ظرفیت صنایع‌دستی در تقویت اقتصاد گردشگری افزود: صنایع‌دستی به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی هر مقصد گردشگری، می‌تواند در کنار جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، به ماندگاری گردشگر و شکل‌گیری جریان اقتصادی در جوامع محلی کمک کند. تقویت پیوند میان تولیدکنندگان صنایع‌دستی و بازار گردشگری می‌تواند یکی از مسیرهای مؤثر برای توسعه این بخش باشد.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کلیبر همچنین سرمایه‌گذاری را یکی از الزامات توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان دانست و گفت: با توجه به طرفیت‌های کم‌نظیر کلیبر در سه حوزه، حضور سرمایه‌گذاران باید با شناخت دقیق ظرفیت‌های منطقه و در چارچوب برنامه‌های توسعه گردشگری انجام شود تا سرمایه‌گذاری‌ها علاوه بر ایجاد ارزش اقتصادی، به تقویت زیرساخت و تنوع خدمات گردشگری نیز منجر شود.



او با تأکید بر اهمیت همکاری میان بخش دولتی و خصوصی بیان کرد: نقش اداره میراث‌فرهنگی در این مسیر، تسهیل‌گری، حمایت، هدایت و فراهم کردن زمینه برای فعالیت قانونی و تخصصی مجموعه‌های مختلف است و در مقابل، بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه، تجربه و ایده‌های جدید، بخشی از نیازهای توسعه‌ای گردشگری شهرستان را پاسخ دهد.



عباسپور خاطرنشان کرد: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای مرور ظرفیت‌های موجود، شناسایی موانع و ترسیم مسیرهای تازه برای توسعه این صنعت است و استمرار گفت‌وگو با مجموعه‌های تخصصی می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و برنامه‌ریزی واقع‌بینانه‌تر برای آینده گردشگری کلیبر کمک کند.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کلیبر در پایان با تبریک هفته گردشگری به فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه، تأکید کرد: معرفی ظرفیت‌های گردشگری کلیبر نیازمند یک حرکت هماهنگ و مستمر است و با تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، سرمایه‌گذاران، مجموعه‌های گردشگری و هنرمندان صنایع‌دستی می‌توان ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی شهرستان را به شکل حرفه‌ای‌تر در سطح ملی معرفی کرد.

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