بازدید علی دارابی از مقبرةالشهداء بجنورد/ پیشرفت ۷۰ درصدی مرمت بنا

به گزارش میراث آریا، علی دارابی که به مناسبت هفته گردشگری به خراسان شمالی سفر کرده است، پیش از ظهر امروز (چهارشنبه ۸ مهرماه) از مقبرةالشهداء بجنورد بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت مرمت آن قرار گرفت.

این اثر سال ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۹۲۴۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

معاون میراث‌فرهنگی استان خراسان شمالی در این بازدید اعلام کرد: مرمت این بنا تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت داشته است. عملیات مرمت و ساماندهی با اعتبار ملی در دو بخش مرمت خود بنا و محوطه‌سازی پیرامون آن در جریان است.

این مقبره چهارطاقی از نظر ساختار و زیبایی‌شناسی تداعی‌گر آرامگاه امیر اسماعیل سامانی است. چهار مناره ۵٫۲ متری در چهار گوشه بنا قرار دارد. قدمت اثر به دوره پهلوی اول بازمی‌گردد و یادمان شهدای واقعه لهاک‌خان در سال ۱۳۰۵ است.

مقبرةالشهداء در نزدیکی چهارراه جوادیه بجنورد قرار دارد و یکی از نشانه‌های هویتی و معماری شهر به‌شمار می‌رود. هدف طرح، احیای اثر ثبت‌ملی و بازگرداندن آن به سیمای شهری به‌عنوان فضایی خوانا و قابل استفاده برای شهروندان و گردشگران است.

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