۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۱

تأکید فرماندار دامغان بر ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری در دیدار با کارکنان میراث فرهنگی؛

توسعه زیرساخت‌های گردشگری از اولویت های مدیریت شهرستان دامغان است

توسعه زیرساخت‌های گردشگری از اولویت های مدیریت شهرستان دامغان است

فرماندار شهرستان دامغان همزمان با هفته گردشگری، با حضور در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان، ضمن تبریک این هفته به کارکنان و مسئولان این حوزه، بر اهمیت جایگاه گردشگری به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا ، علیرضا نوچه ناسار روز چهارشنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۵ در بازدید از اداره یمراث فرهنگی شهرستان دامغان به مناسبت هفته گردشگری گفت: دامغان به عنوان یکی از کهن‌شهرهای ایران اسلامی، دارای ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری است که می‌تواند به قطب گردشگری در کشور تبدیل شود.

فرماندار شهرستان دامغان در این دیدار با اشاره به پیوند ناگسستنی میراث فرهنگی با نشاط اجتماعی و توسعه پایدار، بر لزوم تسهیلگری برای فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد و افزود: کارکنان اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نقش کلیدی در صیانت از تاریخ و فرهنگ کهن دامغان ایفا می کنند و تلاش‌های صورت گرفته در مرمت و احیای بناهای تاریخی و همچنین توجه به گردشگری بوم‌گردی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای این صنعت در دامغان است.

 او با ابراز خرسندی از روندهای مثبت و اتفاقات امیدوارکننده‌ای که اخیراً در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی شهرستان در حال رقم خوردن است، بیان کرد: ما در مجموعه فرمانداری، آمادگی کامل داریم تا با حمایت‌های زیرساختی، مسیر را برای جذب گردشگر و سرمایه‌گذار در این حوزه هموار کنیم.

نوچه ناسار در پایان این نشست که با همراهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دامغان صورت گرفت، ضمن تقدیر از زحمات رئیس و کارکنان اداره میراث فرهنگی، ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی شهرستان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، دامغان بتواند جایگاه واقعی خود را در نقشه گردشگری کشور پیدا و تثبیت کند.

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کد خبر 1405070800920
جواد طیبی
دبیر محمد آوخ

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