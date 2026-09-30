به گزارش خبرنگار میراث آریا ، علیرضا نوچه ناسار روز چهارشنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۵ در بازدید از اداره یمراث فرهنگی شهرستان دامغان به مناسبت هفته گردشگری گفت: دامغان به عنوان یکی از کهن‌شهرهای ایران اسلامی، دارای ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری است که می‌تواند به قطب گردشگری در کشور تبدیل شود.

فرماندار شهرستان دامغان در این دیدار با اشاره به پیوند ناگسستنی میراث فرهنگی با نشاط اجتماعی و توسعه پایدار، بر لزوم تسهیلگری برای فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد و افزود: کارکنان اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نقش کلیدی در صیانت از تاریخ و فرهنگ کهن دامغان ایفا می کنند و تلاش‌های صورت گرفته در مرمت و احیای بناهای تاریخی و همچنین توجه به گردشگری بوم‌گردی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای این صنعت در دامغان است.

او با ابراز خرسندی از روندهای مثبت و اتفاقات امیدوارکننده‌ای که اخیراً در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی شهرستان در حال رقم خوردن است، بیان کرد: ما در مجموعه فرمانداری، آمادگی کامل داریم تا با حمایت‌های زیرساختی، مسیر را برای جذب گردشگر و سرمایه‌گذار در این حوزه هموار کنیم.

نوچه ناسار در پایان این نشست که با همراهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دامغان صورت گرفت، ضمن تقدیر از زحمات رئیس و کارکنان اداره میراث فرهنگی، ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی شهرستان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، دامغان بتواند جایگاه واقعی خود را در نقشه گردشگری کشور پیدا و تثبیت کند.

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