به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد احمدی چهارشنبه ۸ مهرماه با اعلام این خبر، اظهار کرد: این اقامتگاه با سرمایه‌گذاری ۷۵ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده که از این میزان، ۲۵ میلیارد ریال در قالب تسهیلات و ۵۰ میلیارد ریال از محل آورده سرمایه‌گذار تامین شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تویسرکان ادامه داد: مجموعه مذکور با زیربنای حدود ۴۰۰ مترمربع و ظرفیت پذیرش ۲۰ نفر، در مجاورت مجموعه سفره‌خانه‌ای قرار دارد که پیش از این توسط همین سرمایه‌گذار راه‌اندازی شده است و می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های گردشگری روستای حاجی‌آباد کمک کند.

او خاطرنشان کرد: افتتاح پنجمین اقامتگاه بوم‌گردی تویسرکان در راستای توسعه گردشگری روستایی، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش ظرفیت‌های اقامتی شهرستان انجام شده و امیدواریم با تداوم حمایت از سرمایه‌گذاران، شاهد توسعه بیشتر زیرساخت‌های گردشگری در مناطق روستایی و شهری تویسرکان باشیم.

احمدی اضافه کرد: افتتاح این اقامتگاه علاوه بر افزایش ظرفیت اقامتی شهرستان، می‌تواند زمینه معرفی بیشتر جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و سبک زندگی روستایی تویسرکان را برای گردشگران فراهم کند، قرار گرفتن این مجموعه در روستای حاجی‌آباد و مجاورت آن با سفره‌خانه‌، ظرفیت مناسبی برای شکل‌گیری یک مجموعه گردشگری و ارائه خدمات متنوع به گردشگران ایجاد کرده است.

او در پایان گفت: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در مناطق روستایی می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری، معرفی محصولات و صنایع‌دستی محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای ساکنان روستا کمک کند، همچنین تداوم این روند و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مناطق دارای ظرفیت گردشگری، می‌تواند در تقویت جایگاه روستاهای تویسرکان در برنامه‌های گردشگری شهرستان و افزایش ماندگاری گردشگران موثر باشد.

قابل ذکر است، در این مراسم نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان و جمعی از مسئولان شهرستانی حضور داشتند.

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