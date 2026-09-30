به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی حداد امروز هشتم مهر ۱۴۰۵ در این باره اظهار کرد: با توجه به حساسیت سازه‌های سنتی در برابر نفوذ رطوبت و افزایش بارگذاری بر سقف‌ها، کارشناسان این اداره از ساکنان مناطق تاریخی خواسته‌اند تا پیش از شدت یافتن بارش‌ها نسبت به سبک‌سازی بام و حذف اشیای سنگین و اضافی از سطح پشت‌بام اقدام کنند. این اقدام برای جلوگیری از فشار مضاعف بر سازه‌های قدیمی و جلوگیری از آسیب‌های ساختاری حیاتی است.

رئیس میراث‌فرهنگی بهبهان به اهمیت بازرسی دقیق مسیرهای انتقال آب و اطمینان از باز بودن آبروها برای هدایت صحیح روان‌آب‌ها اشاره کرد و افزود: بررسی عایق‌کاری بام و اصلاح فوری موارد آسیب‌دیده از دیگر راهکارهای کلیدی برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به بدنه اصلی ساختمان‌های تاریخی است.

حداد با اشاره به آمادگی کارشناسان اداره میراث‌فرهنگی بهبهان برای ارایه مشاوره تخصصی به مالکان گفت: پیشگیری از خسارت بسیار آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از جبران آن است. از همه شهروندان و مالکان بناهای تاریخی می‌خواهیم با دقت و پیش‌بینی از میراث ارزشمند تاریخی و خانه‌های خود محافظت کنند.

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