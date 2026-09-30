به گزارش خبرنگار میراث آریا، اردشیر درویشی اظهار کرد: هفته گردشگری فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های استان و بازنگری در شیوه مواجهه با صنعت گردشگری است. امروز صرف داشتن جاذبه برای جذب گردشگر کافی نیست و باید بتوانیم مجموعه‌ای از خدمات و تجربه‌های متنوع را در قالب یک مقصد گردشگری به مسافران ارائه کنیم.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: البرز به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی تهران و استان‌های شمالی، سالانه شاهد عبور حجم قابل توجهی از مسافران است، اما هدف ما این است که بخشی از این مسافران، البرز را نه فقط به عنوان مسیر عبور، بلکه به عنوان مقصد سفر انتخاب کنند.

او بیان کرد: برای تحقق این هدف باید ظرفیت‌های مختلف استان از جمله طبیعت‌گردی، گردشگری روستایی، میراث فرهنگی، خوراک، رویدادها و گردشگری سلامت در کنار یکدیگر دیده شوند و میان این ظرفیت‌ها پیوند ایجاد شود.

سرپرست معاونت گردشگری البرز با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت استان گفت: گردشگری سلامت یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند به ماندگاری بیشتر گردشگران و تنوع‌بخشی به بازار گردشگری البرز کمک کند و در این زمینه ظرفیت‌هایی در استان وجود دارد که باید بیشتر معرفی شوند.

این مسئول هکده سلامت محب در منطقه برغان شهرستان ساوجبلاغ را یکی از این ظرفیت‌ها دانست و افزود: این مجموعه نمونه‌ای از پیوند میان خدمات سلامت، اقامت و ظرفیت‌های طبیعی منطقه است.

درویشی بیان کرد: گردشگری سلامت فقط به سفر برای دریافت خدمات درمانی خلاصه نمی‌شود و حوزه‌هایی مانند پیشگیری، پایش سلامت، بازتوانی و تندرستی را نیز شامل می‌شود. وجود مجموعه‌ای مانند دهکده سلامت محب در محیط طبیعی برغان، این امکان را فراهم می‌کند که خدمات سلامت در کنار ظرفیت‌های طبیعت و گردشگری منطقه تعریف شود.

او توضیح داد: اگر بتوانیم برای این ظرفیت‌ها بسته‌های گردشگری مناسب طراحی و آنها را به شکل حرفه‌ای معرفی کنیم، گردشگر می‌تواند به جای یک بازدید کوتاه، تجربه‌ای چندروزه از استان داشته باشد و همین موضوع به رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش ماندگاری گردشگران کمک می‌کند.

سرپرست معاونت گردشگری البرز با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری گفت: دولت و دستگاه‌های اجرایی باید زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در این حوزه تسهیل کنند و در مقابل، فعالان گردشگری نیز باید به سمت ارائه خدمات حرفه‌ای، تولید محتوای باکیفیت و بازاریابی هدفمند حرکت کنند.

درویشی با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری خاطرنشان کرد: تلاش کرده‌ایم برنامه‌های این هفته علاوه بر جنبه مناسبتی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده استان و ایجاد ارتباط میان فعالان گردشگری باشد.

این مسئول در پایان گفت: البرز ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه گردشگری دارد و اگر این ظرفیت‌ها در قالب یک زنجیره به هم پیوسته معرفی و عرضه شوند، می‌توانیم ماندگاری گردشگر در استان را افزایش دهیم و سهم بیشتری از اقتصاد گردشگری را نصیب البرز کنیم.

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