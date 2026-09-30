۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۵

معاون گردشگری آذربایجان شرقی در نشست بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در گردشگری استان عنوان کرد

ضرورت ورود هوش مصنوعی به سیاست‌گذاری گردشگری/ ظرفیت‌های نوین فناوری، رقابت‌پذیری گردشگری را تقویت می‌کند

ضرورت ورود هوش مصنوعی به سیاست‌گذاری گردشگری/ ظرفیت‌های نوین فناوری، رقابت‌پذیری گردشگری را تقویت می‌کند

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی در نشست بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در گردشگری استان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین هوش مصنوعی در صنعت گردشگری، ورود این فناوری به سیاست‌گذاری‌های کلان، شناسایی کاربردهای آن در سایر صنایع و استفاده از این تجربه‌ها برای ایجاد ایده‌ها و ظرفیت‌های جدید گردشگری آذربایجان‌شرقی را ضروری دانست.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث کریمی امروز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در جلسه بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه گردشگری که با حضور نمایندگان انجمن‌ها و تشکل‌های گردشگری به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد، بیان کرد: شرایط امروز جهان نشان می‌دهد هوش مصنوعی با سرعت زیادی در حال تبدیل شدن به یکی از ابزارهای مؤثر در توسعه و رقابت‌پذیری صنایع مختلف است و صنعت گردشگری نیز نمی‌تواند از این تحول فاصله بگیرد.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف، ادامه داد: بخشی از کاربردهای این فناوری در صنایع دیگر می‌تواند برای گردشگری نیز قابل استفاده باشد و بررسی تجربه‌های موجود در این حوزه می‌تواند به شناسایی ایده‌ها و ظرفیت‌های تازه در صنعت گردشگری کمک کند.

کریمی بر ضرورت توجه جدی‌تر به هوش مصنوعی در سیاست‌گذاری‌های کلان گردشگری آذربایجان‌شرقی تأکید کرد و افزود: در کنار محورهای سنتی گردشگری، باید ظرفیت‌های جدیدی را که فناوری‌های نوین ایجاد کرده‌اند نیز شناسایی و برای معرفی و بهره‌برداری به‌روز از داشته‌های گردشگری استان برنامه‌ریزی کرد.

او همچنین رقابت‌پذیری کشور در حوزه هوش مصنوعی را در کنار ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری ایران، یک فرصت قابل توجه دانست و گفت: پیوند این دو ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رویکردهای جدید در توسعه گردشگری و تقویت جایگاه کشور در این صنعت باشد.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی در پایان خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف، باید کارکردها و شیوه‌های استفاده از هوش مصنوعی در سایر حوزه‌ها به‌صورت تخصصی بررسی شود و با انجام بازدیدهای کارشناسی و انتقال تجربه، زمینه برای شناسایی ظرفیت‌ها و شکل‌گیری ایده‌های نو در گردشگری فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070800925
مجید فرامرزی
دبیر محمد آوخ

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