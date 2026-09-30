به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث کریمی امروز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در جلسه بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه گردشگری که با حضور نمایندگان انجمن‌ها و تشکل‌های گردشگری به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد، بیان کرد: شرایط امروز جهان نشان می‌دهد هوش مصنوعی با سرعت زیادی در حال تبدیل شدن به یکی از ابزارهای مؤثر در توسعه و رقابت‌پذیری صنایع مختلف است و صنعت گردشگری نیز نمی‌تواند از این تحول فاصله بگیرد.



معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف، ادامه داد: بخشی از کاربردهای این فناوری در صنایع دیگر می‌تواند برای گردشگری نیز قابل استفاده باشد و بررسی تجربه‌های موجود در این حوزه می‌تواند به شناسایی ایده‌ها و ظرفیت‌های تازه در صنعت گردشگری کمک کند.



کریمی بر ضرورت توجه جدی‌تر به هوش مصنوعی در سیاست‌گذاری‌های کلان گردشگری آذربایجان‌شرقی تأکید کرد و افزود: در کنار محورهای سنتی گردشگری، باید ظرفیت‌های جدیدی را که فناوری‌های نوین ایجاد کرده‌اند نیز شناسایی و برای معرفی و بهره‌برداری به‌روز از داشته‌های گردشگری استان برنامه‌ریزی کرد.



او همچنین رقابت‌پذیری کشور در حوزه هوش مصنوعی را در کنار ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری ایران، یک فرصت قابل توجه دانست و گفت: پیوند این دو ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رویکردهای جدید در توسعه گردشگری و تقویت جایگاه کشور در این صنعت باشد.



معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی در پایان خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف، باید کارکردها و شیوه‌های استفاده از هوش مصنوعی در سایر حوزه‌ها به‌صورت تخصصی بررسی شود و با انجام بازدیدهای کارشناسی و انتقال تجربه، زمینه برای شناسایی ظرفیت‌ها و شکل‌گیری ایده‌های نو در گردشگری فراهم شود.

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