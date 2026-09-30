حفاظت از مسجد جامع عتیق باید بر پایه نظر متخصصان و الزامات یونسکو انجام شود

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری عصر امروز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵، در نخستین برنامه سفر یک‌روزه خود به اصفهان و در حاشیه بازدید از پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان، با تاکید بر ضرورت صیانت حداکثری از اصالت و کالبد این اثر جهانی اظهار کرد: حفاظت از این بنا نمی‌تواند بر مبنای احساسات انجام شود، بلکه نیازمند یک ساختار فنی، عالمانه و آگاهانه است تا با حداکثر دقت، هیچ اقدامی موجب تغییر در اصالت و کالبد اثر و وضعیت ثبت‌جهانی آن نشود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به موضوعات مرتبط با راه‌آهن، لرزش و مداخلات پیرامونی مسجد جامع عتیق اصفهان افزود: مطالعات تخصصی در این زمینه انجام شده و گروه مشاور نیز انتخاب شده است، اما با توجه به جایگاه جهانی این اثر، ضروری است همه ابعاد موضوع از منظر حقوق بین‌الملل و الزامات یونسکو نیز مورد بررسی قرار گیرد.

او تاکید کرد: تعیین تکلیف مداخلات و اقدامات پیرامون مسجد جامع عتیق اصفهان باید مبتنی بر مطالعات دقیق، نظر کارشناسان تراز اول و بررسی‌های تخصصی و بین‌المللی باشد و پس از جمع‌بندی این بررسی‌ها، ابعاد فنی، زمان‌بندی و هزینه‌های اقدامات مشخص شود.

صالحی‌امیری با اشاره به تجربه بررسی‌های تخصصی درباره میدان نقش جهان اصفهان ادامه داد: در موضوع میدان نقش‌جهان نیز تجربه مشابهی در زمینه بررسی‌های تخصصی و بین‌المللی وجود داشته است و در این فرآیند، کارشناسان و متخصصان ابعاد مختلف موضوع را بررسی می‌کنند تا تصمیم نهایی بر پایه مستندات و مطالعات کارشناسی اتخاذ شود.

تشکیل شورای تخصصی برای تعیین تکلیف مسجد جامع عتیق

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از تشکیل شورای تخصصی برای پیگیری وضعیت مسجد جامع عتیق اصفهان خبر داد و گفت: این شورا با محوریت مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان و با حضور نمایندگان وزارت میراث‌فرهنگی، صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی، پیشکسوتان و کارشناسان میراث‌فرهنگی و نمایندگان استان تشکیل خواهد شد.

او افزود: اختیارات لازم از سوی وزارت میراث‌فرهنگی به استاندار اصفهان تفویض خواهد شد تا این شورا بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت چهره‌های صاحب‌نظر میراث‌فرهنگی در تهران و اصفهان، مطالعات انجام‌شده را بررسی و درباره اقدامات مورد نیاز به جمع‌بندی نهایی برسد.

صالحی‌امیری تصریح کرد: خروجی این نشست تخصصی باید به یک متن مشخص و لازم‌الاجرا تبدیل شود که در آن دستگاه مسئول، نوع اقدامات، اولویت‌ها و منابع مورد نیاز برای حفاظت و ساماندهی مسجد جامع عتیق اصفهان به‌صورت دقیق تعیین شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت پرهیز از تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی درباره این اثر جهانی اظهار کرد: در موضوعات مشابه در شهرهایی مانند شیراز نیز شوراهای فنی با حضور بزرگان و متخصصان میراث‌فرهنگی تشکیل شده و درباره مسائل تخصصی به جمع‌بندی رسیده‌اند و در اصفهان نیز شورای‌عالی فنی با محوریت استاندار تشکیل خواهد شد.

او ادامه داد: هر جمع‌بندی تخصصی این شورا پس از بررسی‌های لازم، از سوی وزارت میراث‌فرهنگی ابلاغ خواهد شد تا فرآیند حفاظت و ساماندهی مسجد جامع عتیق در چارچوبی روشن، تخصصی و قابل اجرا دنبال شود.

تعیین سهم دستگاه‌ها در تأمین منابع حفاظت

صالحی‌امیری همچنین تامین منابع مالی را یکی از الزامات اجرای برنامه حفاظت و ساماندهی مسجد جامع عتیق دانست و گفت: سهم هر دستگاه و مجموعه در تأمین منابع باید به‌صورت مشخص تعیین شود و در این زمینه می‌توان از ظرفیت منابع استانی، مسئولیت اجتماعی، خیرین و نهادهای مرتبط از جمله اوقاف استفاده کرد.

او با اشاره به نقش مردم در شکل‌گیری و تداوم حیات تاریخی مسجد جامع عتیق اصفهان افزود: این مسجد از ابتدا با مشارکت مردم شکل گرفته است و امروز نیز ظرفیت خیرین و مشارکت اجتماعی اصفهان باید در حفاظت از آن مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: حفاظت از مسجد جامع عتیق نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، نهادهای تخصصی، کارشناسان، خیرین و جامعه محلی است و باید سازوکاری ایجاد شود که مسئولیت‌ها، منابع و اولویت‌های اجرایی در آن به‌صورت شفاف مشخص باشد.

ارائه متن نهایی اقدامات حداکثر طی یک ماه

صالحی‌امیری با اشاره به نقش و اختیارات استاندار اصفهان در پیگیری این موضوع گفت: استاندار اصفهان از اختیارات ویژه‌ای برخوردار است و با تشکیل شورای تخصصی و حضور چهره‌های شاخص میراث‌فرهنگی، می‌توان فرآیند تصمیم‌گیری درباره مسجد جامع عتیق را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کرد.

او افزود: انتظار داریم این مجموعه طی جلسات تخصصی به جمع‌بندی برسد و متن نهایی اقدامات حداکثر طی یک ماه آینده ارائه شود تا وزارت میراث‌فرهنگی بتواند نسبت به ابلاغ آن اقدام کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه گفت: مسجد جامع عتیق اصفهان یکی از اولویت‌های قطعی وزارت میراث‌فرهنگی است و منابع مورد نیاز برای حفاظت از این اثر جهانی نیز در اولویت قرار خواهد گرفت.

مسجد جامع عتیق؛ شناسنامه تاریخی ایران

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، مسجد جامع عتیق اصفهان را فراتر از یک بنای تاریخی دانست و تصریح کرد: این مسجد شناسنامه ایران و بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی کشور است و به همین دلیل حفاظت از آن در اولویت وزارت میراث‌فرهنگی قرار دارد.

او تاکید کرد: جایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان ایجاب می‌کند تصمیمات مربوط به این اثر با بالاترین سطح دقت، دانش تخصصی و هماهنگی اتخاذ شود و هیچ مداخله‌ای بدون بررسی همه‌جانبه فنی، حقوقی و بین‌المللی انجام نشود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان اظهار کرد: انتظار می‌رود با اجرای تصمیمات تخصصی، در دوره کنونی دولت شاهد ارتقای وضعیت این اثر جهانی باشیم.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه از مسجد سید نیز بازدید کرد.

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