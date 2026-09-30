شایان بهرامی در گفت‌وگو با میراث آریا به مناسبت روز جهانی جهانگردی تأکید کرد: این رویکرد نه یک انتخاب، بلکه ضروری‌ترین مسیر توسعه خانه‌های بوم‌گردی در ایران است.

او با اشاره به نگاه رایج جامعه که تصور می‌کنند خانه‌های بوم‌گردی به دلیل ماهیت سنتی خود نیازی به فناوری ندارند، گفت: گردشگری، تجربه‌محور است و بوم‌گردی بر پایه تجربه شکل گرفته که این تجربه می‌تواند با ابزارهای هوشمند چند برابر بهتر و خاص‌تر شود.

بهرامی باتوجه به اینکه هراس عمومی شکل گرفته مبنی بر اینکه هوش مصنوعی در آینده جای تمام کسب و کارها را خواهد گرفت، تصریح کرد: معتقدم هرگز هوش مصنوعی جای یک خانه بوم‌گردی را نمی‌گیرد، اما صاحبین خانه‌های بوم‌گردی که از هوش مصنوعی بهره می‌برند، قطعا جایگاه بالاتری نسبت به دیگر همکاران خود خواهند داشت، بخش تجربه‌محوری در خانه‌های بوم‌گردی و نقش هوش مصنوعی در ارتقای آن تجربه‌محوری یکی از مهم‌ترین جذابیت‌های خانه‌های بوم‌گردی است که باعث شده گردشگران را به دل دور افتاده‌ترین روستاها با کمترین امکانات هدایت کند، استقبال گردشگران طی سالیان گذشته چنان بالا بوده که در کم امکانات ترین روستاها اکنون ما شاهد ارایه خدمات با کیفیت بالا توسط خانه های بوم‌گردی در سطح کشور هستیم.

او افزود: تجربه موضوع بسیار مهمی برای یک گردشگر است تا جایی که بسیاری از دیگر انواع تأسیسات گردشگری طی سال‌های اخیر با الگوگیری از همین رویکرد، اقدام به تعریف رویدادهای بومی و سنتی کرده‌اند تا بتوانند مخاطبین جدیدی را جذب کنند. امروز خانه‌های بوم‌گردی با بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی می‌توانند سطحی تازه از تجربه‌سازی را ارائه دهند، تجربه‌ای که بر اساس توانایی‌های میزبان و علاقه‌مندی‌های شخصی مهمان طراحی ‌شود. این فرآیند شامل ساخت برنامه سفر شخصی‌سازی‌شده بر پایه علایق و توانمندی میزبان و هر گردشگر، همچنین پیشنهاد مسیرهای طبیعت‌گردی، فرهنگی، ساحلی و… است.

رئیس خانه بوم‌گردی پیسو با اشاره به اینکه هر تجربه با ثبت بازخوردها با استفاده از داده کاوی به خانه بوم‌گردی این امکان را می‌دهد که با تحلیل رفتار گردشگران تجربه‌های جدید و دقیق‌تر را بازطراحی کنند، تصریح کرد: تجربه‌هایی که هم اصالت بومی را حفظ می‌کنند و هم کیفیت ارائه خدمات و در نهایت رضایت‌مندی را ارتقا می‌دهند.

او با بیان این که مدیران و کارکنان خانه‌های بوم‌گردی طی همنشینی‌های دلچسب با مهمانان خود، نقش برجسته‌ای در معرفی و تشویق به بازدید از جاذبه‌های گردشگری طی این هم‌نشینی‌ها ایفا می‌کند، گفت: براین اساس، گردشگر می‌تواند در زمان محدود بیشترین بهره را از سفر خود ببرد. اکنون که مدیران خانه‌های بوم‌گردی با استفاده از هوش مصنوعی و خلاقیت خود قادر خواهند بود حداقل در زمان کنونی تجربه‌ای فراموش نشدنی هنگام معرفی یک جاذبه را به گردشگر هدیه دهند.

بهرامی با اشاره به اینکه مدیریت انرژی و گردشگری سبز که یکی از اصلی‌ترین آرمان‌های یک خانه بوم‌گردی محسوب می‌شود، گفت: همانطور که شعار سالیان گذشته روز جهانی گرشگری بوده است با هوشمندسازی مدیریت انرژی در جهت کاهش مصرف برق و آب، کنترل خودکار روشنایی و تهویه، پایش لحظه‌ای مصرف و هشداردهی در زمان نشت یا مصرف غیرعادی همچنین هوشمند سازی زیرساختی در هزینه‌های بالاسری هم در نزدیک شدن به آرمان‌های خانه‌های بوم‌گردی خواهد آمد.

او ادامه داد: مدیریت سی.آر.ام هوشمند و ارتباط با مهمان که ارتباط انسانی مهمان و میزبان را تقویت می‌کند که با فعال‌سازی سیستم سی.آر.ام هوشمند تحلیل پیام‌ها و نظرات در جهت ارتقا کسب وکار همچنین تقویت روابط دوستانه دو طرف کمک شایسته‌ای می‌کند. مدیریت رزرو و قیمت‌گذاری هوشمند که مدیر می‌تواند پیش‌بینی نرخ اشغال اتاق‌ها، قیمت‌گذاری پویا بر اساس هزینه‌های بالاسری و منصفانه بر اساس فصل، پاسخ‌گویی خودکار به درخواست‌های رزرو و تسریع در پاسخ دهی را با کمک هوش مصنوعی داشته باشد که همگی به جلب و حفظ رضایت‌مندی مهمان کمک خواهد کرد. همچنین خانه‌های بوم‌گردی‌ای که خدماتی همچون خوراک را به مهمانان خود ارائه می‌کنند با استفاده از هوشمند مصنوعی می‌توانند به صورت فصلی منو خود را تغییر دهند همچنین با توجه به ناپایدار بودن نرخ اقلام مواد اولیه در کشور می‌توانند مدیریت بهتری در قیمت‌گذاری اقلام منو خود به صورت هوشمند داشته باشند.

بهرامی با بیان این که پیش از شروع سرمایه‌گذاری با استفاده از هوش مصنوعی می‌توان ریسک کسب و کار را پایین آورد تصریح کرد: نباید فراموش کرد که در حال حاضر دیتا قابل دسترس برای ابزارهای هوش مصنوعی که در اختیار کاربران عمومی قرار می‌گیرد مربوط به دو یا سه سال گذشته است، پس حتما باید نتایج به دست آمده را با کارشناسان آگاه منطقه‌ای بررسی کرد تا بتوان به خوبی از هوش مصنوعی در پایین آوردن ریسک کمک گرفت. در بخش‌هایی همچون تحلیل زمین و ظرفیت منطقه، مدل درآمدی، پیش‌بینی بازگشت سرمایه و شناسایی ریسک‌ها پیش از شروع پروژه.

به گفته او تولید محتوا و بازاریابی که به صورت عمومی در ردیف اول کاربرد هوش مصنوعی شناخته می‌شود، همچون تولید محتوای هوشمند برای شبکه‌های اجتماعی، طراحی پوستر، سناریوی ویدیو و هویت بصری، تحلیل رفتار مخاطب و هدف‌گذاری تبلیغات نیز جزو اقداماتی است که از طریق هوش مصنوعی امکان انجام باکیفیت آن وجود دارد.

بهرامی خاطرنشان کرد: یک خانه بوم‌گردی واقعی باید ستون‌های اصلی را حفظ کند که شامل معماری بومی، حفظ محیط زیست، آیین و فرهنگ، خوراک محلی همچنین صنایع دستی و ترویج استفاده از صنایع دستی و بومی در جامعه با محوریت تجربه. این‌ موارد هویت بوم‌گردی هستند و هیچ فناوری نمی‌تواند جای آن‌ها را بگیرد اما در تمام موارد هوش مصنوعی قادر به توان افزایی و تقویتشان خواهد بود.

رئیس انجمن بوم‌گردی استان بوشهر در پایان با اشاره به جمله معروف مهندس ضرغامی، وزیر سابق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دولت سیزدهم «با حفظ سمت، مسئول تمام سرویس‌های بهداشتی کشورم» تاکید کرد: سرویس بهداشتی و حمام بروز و تمیز یکی از مهم‌ترین معیارهای کیفیت خانه‌های بوم‌گردی و هر مرکز اقامتی است و به هیچ عنوان در این بخش نباید همچون خانه‌های قدیمی رفتار شود چرا که در گذشته چنین امکاناتی وجود نداشته و امروزه بهداشت در اولویت قرار دارد. امروز نیز بوم‌گردی‌ها باید علاوه بر حفظ اصالت، از جدیدترین امکانات در راستای بهداشت و امکانات هوشمند در بخش‌های مدیریتی خانه‌ها بهره ببرند. در واقع همه موارد در یک خانه بوم‌گردی باید قدیمی و اصیل باشد مگر در مسائلی همچون بهداشت و روی آوردن به فن آوری هوش مصنوعی بروز چرا که دنیا مسیر جدیدش را انتخاب کرده اگر هر کسب و کاری آن را نادیده بگیرد در آینده جایگاه قبلی خود را نخواهد داشت.

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