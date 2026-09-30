برگزاری اولین تور گردشگری ادبی در کرمان

به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، نخستین تور گردشگری ادبی کرمان سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ هم‌زمان با برنامه‌های هفته گردشگری و با مشارکت جمعی از شاعران، نویسندگان، ادیبان و فرهیختگان فرهنگی استان برگزار شد.

این رویداد با همکاری انجمن ادبی دل‌عالم کرمان شکل گرفت و تلاش داشت ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی شهر کرمان را در قالبی متفاوت و مبتنی بر خوانش ادبی از مکان و گردشگری استان به علاقه‌مندان معرفی کند.

در این تور، جمعی از چهره‌های حوزه شعر و ادب استان با حضور در فضاها و بسترهای فرهنگی شهر، ضمن آشنایی با ظرفیت‌های گردشگری کرمان، به بازخوانی پیوند میان مکان، خاطره، ادبیات و هویت فرهنگی پرداختند و در پایان با برگزاری شعرخوانی و شب شعر به پایان رسید.

گردشگری ادبی به‌عنوان یکی از گونه‌های نوین گردشگری فرهنگی، بر تجربه مکان‌هایی استوار است که با زندگی، آثار، خاطرات و روایت‌های ادبی پیوند دارند و می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت شاعران، نویسندگان، پژوهشگران و انجمن‌های ادبی، به معرفی متفاوت مقصدهای گردشگری کمک کند.

برگزاری این تور در کرمان، افزون بر ایجاد بستری برای تعامل میان فعالان حوزه گردشگری و جامعه ادبی، گامی در جهت شناسایی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری ادبی استان به شمار می‌رود، ظرفیتی که می‌تواند در کنار میراث‌فرهنگی، معماری تاریخی، آیین‌ها و روایت‌های بومی، بخشی از هویت فرهنگی کرمان را برای گردشگران بازتعریف و روایت کند.

این برنامه همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به گونه‌های خلاق و تجربه‌محور گردشگری تاکید داشت، گونه‌هایی که در آن، مخاطب تنها بازدیدکننده یک اثر یا مکان نیست، بلکه از مسیر روایت، ادبیات و خاطره جمعی با مقصد ارتباط برقرار می‌کند.

نخستین تور گردشگری ادبی کرمان در ادامه برنامه‌های هفته گردشگری و با رویکرد توسعه گردشگری فرهنگی، تقویت مشارکت جوامع تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های بومی و فکری استان برگزار شد.

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