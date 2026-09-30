۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۸

مدیرعامل شرکت گردشگری آبادگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا مطرح کرد:

توسعه ظرفیت‌های اقامتی آبادگران با آغاز تجهیز هتل‌آپارتمان کوهسار

توسعه ظرفیت‌های اقامتی آبادگران با آغاز تجهیز هتل‌آپارتمان کوهسار

نشست گفت‌وگومحور «آن‌سوی آبادگران» روز پنجشنبه ۹ مهرماه با حضور جمعی از مدیران و فعالان صنعت گردشگری برگزار خواهد شد و در آن ضمن مرور مسیر طی‌شده و اقدامات انجام‌شده در آبادگران، پروژه‌های توسعه‌ای شرکت، موانع و مسائل حقوقی پیش‌روی آنها، ظرفیت‌های موجود و نقش آبادگران در توسعه گردشگری، به‌ویژه در مشهد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هادی بختیاری، مدیرعامل شرکت گردشگری آبادگران ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از برگزاری نشست تخصصی «آن‌سوی آبادگران» با محوریت بررسی چالش‌ها و موانع پیش‌روی پروژه‌های توسعه‌ای، جایگاه این شرکت در صنعت گردشگری و چشم‌انداز فعالیت‌های آن خبر داد و گفت: همزمان با هفته گردشگری، مرحله تجهیز پروژه A1 هتل‌آپارتمان کوهسار مشهد آغاز می‌شود و مجتمع‌های اقامتی آبادگران نیز از چهارم تا دهم مهرماه با تخفیف ۴۰ درصدی میزبان گردشگران و خانواده‌ها خواهند بود.

او با تشریح برنامه‌های شرکت گردشگری آبادگران ایران در هفته گردشگری اظهار کرد: برنامه‌های امسال با تمرکز بر سه محور طراحی شده است که شامل گفت‌وگو درباره مسائل و چشم‌انداز صنعت گردشگری و نقش آبادگران، پیگیری و فعال‌سازی پروژه‌های توسعه‌ای و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای استفاده گردشگران و خانواده‌ها از خدمات اقامتی این مجموعه می‌شود.

بختیاری افزود: نشست گفت‌وگومحور «آن‌سوی آبادگران» روز پنجشنبه ۹ مهرماه با حضور جمعی از مدیران و فعالان صنعت گردشگری برگزار خواهد شد و در آن ضمن مرور مسیر طی‌شده و اقدامات انجام‌شده در آبادگران، پروژه‌های توسعه‌ای شرکت، موانع و مسائل حقوقی پیش‌روی آنها، ظرفیت‌های موجود و نقش آبادگران در توسعه گردشگری، به‌ویژه در مشهد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت گردشگری آبادگران ایران ادامه داد: هدف از برگزاری این نشست آن است که مجموعه آبادگران صرفاً از منظر عملکرد داخلی مورد بررسی قرار نگیرد، بلکه مسائل، ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش‌ روی آن در ارتباط با تحولات صنعت گردشگری و از منظر فعالان این حوزه نیز بررسی شود.

او با اشاره به اهمیت رفع موانع موجود در مسیر اجرای پروژه‌های توسعه‌ای گفت: شناسایی راهکارهای رفع موانع حقوقی و فراهم کردن زمینه برای فعال شدن ظرفیت‌های توسعه‌ای شرکت از دیگر محورهای این نشست است و تلاش می‌کنیم از طریق گفت‌وگو با فعالان و صاحب‌نظران گردشگری، زمینه بهتری برای استفاده از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

بختیاری همچنین از آغاز مرحله تجهیز پروژه A1 یا هتل‌آپارتمان کوهسار مشهد خبر داد و گفت: این پروژه یکی از طرح‌های مهم شرکت برای توسعه ظرفیت‌های اقامتی است و با آغاز تجهیز بخش آماده‌شده در روز ۹ مهرماه، وارد مرحله جدیدی از روند اجرایی خود خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گردشگری آبادگران ایران افزود: تلاش شده است نشست «آن‌سوی آبادگران» و آیین آغاز تجهیز پروژه هتل‌آپارتمان کوهسار در کنار یکدیگر برگزار شود تا گفت‌وگو درباره مسیر آینده شرکت، همزمان با یک اقدام عملی برای توسعه و فعال‌سازی پروژه‌های گردشگری دنبال شود.

او در ادامه با اشاره به برنامه‌های رفاهی هفته گردشگری گفت: از چهارم تا دهم مهرماه، خدمات اقامتی مجتمع‌های آبادگران با تخفیف ۴۰ درصدی ارائه خواهد شد تا گردشگران و خانواده‌ها در این بازه زمانی امکان استفاده مناسب‌تری از ظرفیت‌های اقامتی این مجموعه داشته باشند.

بختیاری خاطرنشان کرد: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای بازخوانی مسیر طی‌شده، گفت‌وگو درباره آینده فعالیت‌های آبادگران، بررسی موانع و ظرفیت‌های توسعه‌ای و در نهایت آغاز اقدامات عملی برای فعال‌سازی بخشی از این ظرفیت‌هاست.

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کد خبر 1405070800934
مجتبی گهستونی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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