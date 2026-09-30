هادی بختیاری، مدیرعامل شرکت گردشگری آبادگران ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از برگزاری نشست تخصصی «آن‌سوی آبادگران» با محوریت بررسی چالش‌ها و موانع پیش‌روی پروژه‌های توسعه‌ای، جایگاه این شرکت در صنعت گردشگری و چشم‌انداز فعالیت‌های آن خبر داد و گفت: همزمان با هفته گردشگری، مرحله تجهیز پروژه A1 هتل‌آپارتمان کوهسار مشهد آغاز می‌شود و مجتمع‌های اقامتی آبادگران نیز از چهارم تا دهم مهرماه با تخفیف ۴۰ درصدی میزبان گردشگران و خانواده‌ها خواهند بود.

او با تشریح برنامه‌های شرکت گردشگری آبادگران ایران در هفته گردشگری اظهار کرد: برنامه‌های امسال با تمرکز بر سه محور طراحی شده است که شامل گفت‌وگو درباره مسائل و چشم‌انداز صنعت گردشگری و نقش آبادگران، پیگیری و فعال‌سازی پروژه‌های توسعه‌ای و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای استفاده گردشگران و خانواده‌ها از خدمات اقامتی این مجموعه می‌شود.

بختیاری افزود: نشست گفت‌وگومحور «آن‌سوی آبادگران» روز پنجشنبه ۹ مهرماه با حضور جمعی از مدیران و فعالان صنعت گردشگری برگزار خواهد شد و در آن ضمن مرور مسیر طی‌شده و اقدامات انجام‌شده در آبادگران، پروژه‌های توسعه‌ای شرکت، موانع و مسائل حقوقی پیش‌روی آنها، ظرفیت‌های موجود و نقش آبادگران در توسعه گردشگری، به‌ویژه در مشهد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت گردشگری آبادگران ایران ادامه داد: هدف از برگزاری این نشست آن است که مجموعه آبادگران صرفاً از منظر عملکرد داخلی مورد بررسی قرار نگیرد، بلکه مسائل، ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش‌ روی آن در ارتباط با تحولات صنعت گردشگری و از منظر فعالان این حوزه نیز بررسی شود.

او با اشاره به اهمیت رفع موانع موجود در مسیر اجرای پروژه‌های توسعه‌ای گفت: شناسایی راهکارهای رفع موانع حقوقی و فراهم کردن زمینه برای فعال شدن ظرفیت‌های توسعه‌ای شرکت از دیگر محورهای این نشست است و تلاش می‌کنیم از طریق گفت‌وگو با فعالان و صاحب‌نظران گردشگری، زمینه بهتری برای استفاده از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

بختیاری همچنین از آغاز مرحله تجهیز پروژه A1 یا هتل‌آپارتمان کوهسار مشهد خبر داد و گفت: این پروژه یکی از طرح‌های مهم شرکت برای توسعه ظرفیت‌های اقامتی است و با آغاز تجهیز بخش آماده‌شده در روز ۹ مهرماه، وارد مرحله جدیدی از روند اجرایی خود خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گردشگری آبادگران ایران افزود: تلاش شده است نشست «آن‌سوی آبادگران» و آیین آغاز تجهیز پروژه هتل‌آپارتمان کوهسار در کنار یکدیگر برگزار شود تا گفت‌وگو درباره مسیر آینده شرکت، همزمان با یک اقدام عملی برای توسعه و فعال‌سازی پروژه‌های گردشگری دنبال شود.

او در ادامه با اشاره به برنامه‌های رفاهی هفته گردشگری گفت: از چهارم تا دهم مهرماه، خدمات اقامتی مجتمع‌های آبادگران با تخفیف ۴۰ درصدی ارائه خواهد شد تا گردشگران و خانواده‌ها در این بازه زمانی امکان استفاده مناسب‌تری از ظرفیت‌های اقامتی این مجموعه داشته باشند.

بختیاری خاطرنشان کرد: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای بازخوانی مسیر طی‌شده، گفت‌وگو درباره آینده فعالیت‌های آبادگران، بررسی موانع و ظرفیت‌های توسعه‌ای و در نهایت آغاز اقدامات عملی برای فعال‌سازی بخشی از این ظرفیت‌هاست.

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