نشست تخصصی هوش مصنوعی در مسیر بازطراحی گردشگری شهری در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی شریف سه‌شنبه هفتم مهر ماه ۱۴۰۵ در نشست تخصصی هوش مصنوعی در مسیر بازطراحی گردشگری در فضای شهری که به همت شرکت توسعه گردشگری شهرداری مشهد برگزار شد، اظهار کرد: هوش مصنوعی دیگر صرفاً یک فناوری نوظهور نیست؛ بلکه می‌تواند به یکی از ابزارهای مهم برای طراحی آینده گردشگری، شناخت رفتار گردشگران، تحلیل داده‌ها، شخصی‌سازی خدمات و ارتقای تجربه گردشگری تبدیل شود.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری شهرداری مشهد ادامه داد: بازطراحی گردشگری شهری نیازمند پیوند دانش، فناوری و تجربه اجرایی است و همکاری میان مدیریت شهری، دانشگاه و بخش خصوصی می‌تواند مسیر حرکت به سوی گردشگری هوشمند را هموار کند.

هم‌چنین فرید جواهرزاده رئیس مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث فرهنگی گردشگری ‌صنایع دستی خراسان رضوی در این نشست گفت: گردشگری هوشمند به داده‌های باکیفیت نیاز دارد، اما داده‌های گردشگران دارایی‌هایی حساس هستند، شفافیت الگوریتم‌ها، امنیت داده‌ها و جلوگیری از تبعیض الگوریتمی، به چارچوب‌های حقوقی و قواعد روشن نیاز دارد.

او افزود: گردشگری سال‌هاست با رزرو آنلاین، نقشه‌های دیجیتال، پرداخت الکترونیکی و پلتفرم‌های سفر دگرگون شده است اما هوش مصنوعی تفاوتی ماهوی با بسیاری از فناوری‌های پیشین دارد، فناوری‌های قبلی عمدتاً اجرای تصمیم‌های انسان را آسان‌تر می‌کردند، اما هوش مصنوعی می‌تواند در شکل‌گیری و کیفیت تصمیم نیز نقش داشته باشد.

جواهر زاده تصریح کرد: اینجاست که هوش مصنوعی از یک «ابزار خدمت‌رسان» به «شریک تصمیم‌سازی» تبدیل می‌شود.

رئیس مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث فرهنگی گردشگری ‌صنایع دستی خراسان رضوی گفت: هوش مصنوعی مرزهای سنتی دانش گردشگری را نیز جابه‌جا خواهد کرد، پژوهش‌های آینده دیگر نمی‌توانند میان مدیریت گردشگری، اقتصاد، علوم داده و اخلاق، مرزهای سخت و جداگانه‌ای ترسیم کنند. دانشگاه و مراکز پژوهشی باید کاربردهای فناوری را رصد کند و هم پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن را مورد تحلیل قرار دهد تا بتوانند به حلقه اتصال میان دانش، صنعت و سیاست‌گذاری تبدیل شوند.

هم‌چنین در این نشست، آرش قهرمان، صادق شریعتی و حامد بخشی از فعالان ومتخصصان حوزه گردشگری نیز دیدگاه‌ها و تجربیات خود را درباره نقش هوش مصنوعی در آینده گردشگری ارائه کردند.

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