بخش خصوصی اصفهان پیشران بازگشت رونق به گردشگری است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز چهارشنبه ۸ مهرماه، در آیین تجلیل از فعالان صنعت گردشگری استان اصفهان که با حضور انوشیروان بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در هتل عباسی اصفهان برگزار شد، با تبریک روز جهانی گردشگری گفت: اصفهان همواره در عرصه‌های مختلف قدرت و ظرفیت خود را نشان داده و مردم این استان در شرایط دشوار نیز از حرکت و ایستادگی بازنایستاده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: در جریان حملات دشمن، بخش‌هایی از ساختمان‌های اداری، نظامی و مسکونی اصفهان مورد هجمه قرار گرفت، اما مردم استان ایستادگی کردند و فعالان گردشگری نیز با طراحی برنامه‌های جدید برای رونق این صنعت، مسیر فعالیت و توسعه را ادامه دادند.

او با اشاره به وضعیت مراکز اقامتی استان افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از هتل‌های اصفهان در شرایط فعلی از ضریب اشغال بالایی برخوردار هستند و ظرفیت اقامتی استان توانسته است خود را با شرایط جدید گردشگری تطبیق دهد.

کرم‌زاده تصریح کرد: هتل عباسی، هتل مجلل، هتل عالی‌قاپو، هتل کوثر و شمار دیگری از مراکز اقامتی استان در شرایط مطلوبی قرار دارند و این وضعیت نشان می‌دهد تقاضای گردشگری در اصفهان همچنان فعال است و زیرساخت‌های اقامتی استان ظرفیت پاسخگویی به این تقاضا را دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، گردشگری سلامت را یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه گردشگری اصفهان دانست و گفت: مجموعه‌های فعال در این حوزه، ازجمله شهرک سلامت، با ایجاد زیرساخت‌های تخصصی برای پذیرش گردشگران سلامت، ظرفیت جدیدی را در صنعت گردشگری استان ایجاد کرده‌اند. لذا ایجاد امکانات درمانی ازجمله بخش‌های مراقبت ویژه و راه‌اندازی آمبولانس هوایی اختصاصی، ظرفیت گردشگری سلامت اصفهان را برای پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ارتقا داده است.

او با اشاره به تغییر الگوی گردشگری در پی توقف یا کاهش گردشگری خارجی ادامه داد: اگر گردشگری خارجی در مقاطعی متوقف یا محدودشده است، فعالان گردشگری استان مسیر خود را با تمرکز بر گردشگری داخلی ادامه داده‌اند و این رویکرد می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای عبور صنعت گردشگری از شرایط دشوار موردتوجه قرار گیرد.

کرم‌زاده با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری استان افزود: یکی از اتفاقات مهم این آیین آن است که برگزاری این نشست از سوی بخش خصوصی انجام‌شده و مجموعه دولتی در جایگاه مهمان در کنار فعالان این صنعت حضور دارد؛ موضوعی که از آرزوهای دیرینه فعالان حوزه گردشگری استان بوده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: همدلی و همراهی میان فعالان بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و مجموعه مدیریت استان، ظرفیت مهمی برای عبور گردشگری اصفهان از شرایط موجود و حرکت به سمت دوره جدید توسعه این صنعت است.

او با اشاره به حمایت مدیریت استان از گردشگری افزود: استاندار اصفهان و نمایندگان استان در سطوح مختلف، پیگیری مسائل حوزه گردشگری را با جدیت دنبال می‌کنند و همراهی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند زمینه تحقق برنامه‌های جدید گردشگری را فراهم کند.

کرم‌زاده همچنین از ارائه گزارش عملکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در نشست با وزیر میراث‌فرهنگی خبر داد و گفت: گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی استان ارائه خواهد شد و موارد مورد نیاز برای ادامه مسیر نیز باهدف دریافت دستورات لازم مطرح می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های استان برای اجرای طرح‌های جدید در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی تصریح کرد: اصفهان می‌تواند در برخی موضوعات به‌عنوان پایلوت اجرای طرح‌های جدید این حوزه‌ها انتخاب شود تا تجربه‌های به‌دست‌آمده در ادامه در سطح کشور مورداستفاده قرار گیرد.

او در پایان با قدردانی از فعالان صنعت گردشگری، سرمایه‌گذاران، مدیران مجموعه‌های اقامتی و سایر دست‌اندرکاران این حوزه تأکید کرد: استمرار همکاری میان بخش خصوصی و مجموعه مدیریت استان، شرط مهم عبور از شرایط موجود و استفاده از ظرفیت‌های گسترده اصفهان برای توسعه گردشگری است.

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