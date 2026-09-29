به گزارش میراث آریا، رانندگی در خارج از کشور مستلزم همراه داشتن مدارک معتبر و مورد پذیرش کشور مقصد است و صرف درج اطلاعات گواهینامه به زبان انگلیسی، آن را به گواهینامه بین‌المللی تبدیل نمی‌کند. کانون پیش از این نیز درباره این موضوع اطلاع‌رسانی و بر ضرورت دریافت گواهینامه بین‌المللی از مرجع رسمی و قانونی تأکید کرده است.

در همین زمینه، سرهنگ آرش امیری رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا نیز با اشاره به تفاوت میان گواهینامه ملی دوزبانه و گواهینامه بین‌المللی، تأکید کرد که گواهینامه دوزبانه ایران، گواهینامه بین‌المللی محسوب نمی‌شود. او همچنین اعلام کرده است که ترجمه و تبدیل گواهینامه‌های معتبر ایرانی به مدارک بین‌المللی، مطابق مقررات و کنوانسیون‌های مربوطه، از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی انجام می‌شود.

بر این اساس، گواهینامه دوزبانه بیشتر با هدف تسهیل شناسایی اطلاعات دارنده گواهینامه در خارج از کشور صادر شده و دوزبانه بودن آن به معنای برخورداری از اعتبار گواهینامه بین‌المللی نیست.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به‌عنوان نماینده رسمی فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA) و تنها مرجع قانونی صدور گواهینامه رانندگی بین‌المللی در ایران، از مسافرانی که قصد رانندگی در خارج از کشور را دارند می‌خواهد پیش از سفر، الزامات قانونی کشور مقصد را بررسی و گواهینامه بین‌المللی معتبر خود را دریافت کنند.

رانندگی بدون مدارک مورد نیاز در کشور مقصد می‌تواند راننده را با تبعات قانونی مواجه کند. این تبعات، بسته به قوانین کشور محل تردد، ممکن است شامل جریمه‌های سنگین، جلوگیری از ادامه رانندگی، توقیف خودرو و در برخی موارد پیگرد یا بازداشت قانونی و حتی زندانی شدن متخلف باشد.

کانون همچنین تأکید می‌کند گواهینامه بین‌المللی معتبر باید از مرجع رسمی و قانونی صادر شود و دریافت این مدرک از مراجع غیرمجاز می‌تواند مشکلات حقوقی و مالی برای مسافران به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/