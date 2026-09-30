به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی روز ۸ شهریورماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: اهمیت پیوند میان ارزش‌های والای انسانی و توسعه گردشگری، فضای نمایشگاهی ویژه دفاع مقدس در محل اداره کل برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: در این برنامه که همزمان با هفته گردشگری برگزار می‌شود، نمایشگاهی از عکس‌های مستند و هنری با موضوع دفاع مقدس برپا شده است که به بازخوانی لحظات ماندگار دوران جنگ و ایستادگی مردم ایران می‌پردازد.

او گفت: ایجاد این فضا با هدف فضاسازی مناسب برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس و همچنین آشنایی بازدیدکنندگان با ابعاد مختلف این حماسه در کنار برنامه‌های هفته گردشگری صورت گرفته است. این نمایشگاه، فرصتی است تا با نگاهی به تاریخ و حماسه، ضمن ارتقای سطح فرهنگی، فضای کاری اداره کل را با روحیه ایثار و مجاهدت پیوند زد.

موسوی با بیان اینکه فضای اداری میراث‌فرهنگی باید بازتاب‌دهنده میراث معنوی کشور باشد، خاطرنشان کرد: این نمایشگاه فرصتی است تا با نگاهی به تاریخ و حماسه، ضمن ارتقای سطح فرهنگی، فضای کاری اداره‌کل را با روحیه ایثار و مجاهدت پیوند بزنیم. در واقع، تجلیل از حماسه‌های ملی در محیط‌های فرهنگی و گردشگری، پیامی روشن برای نسل جدید و گردشگران دارد که ایران، سرزمینی است که میراث‌دارِ تاریخی شکوهمند و آینده‌ای استوار است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به این اقدام، بر اهمیت تجلیل از حماسه‌های ملی در محیط‌های فرهنگی و گردشگری تأکید کرد: این نمایشگاه با هدف یادبود رزمندگان و ایجاد فضایی معنوی در محل اداره کل برگزار شده است. این نمایشگاه که با هدف یادبود رزمندگان و ایجاد فضایی معنوی در محل اداره‌کل برپا شده، در طول هفته گردشگری پذیرای علاقه‌مندان و همکاران بوده و تلاش دارد با تلفیق هنر عکاسی و روایتگری دفاع مقدس، نگاهی نو به مفهوم میراث‌داری در عصر حاضر ارائه دهد.

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