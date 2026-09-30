۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۹

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران

نمایشگاه صنایع‌دستی مددجویان کمیته امداد با هدف توسعه اشتغال پایدار در ساری برگزار شد

نمایشگاه صنایع‌دستی مددجویان کمیته امداد با هدف توسعه اشتغال پایدار در ساری برگزار شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی مددجویان کمیته امداد، گامی در مسیر حمایت از هنرمندان و ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان تحت پوشش این نهاد است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی امروز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ در بازدید از نمایشگاه صنایع‌دستی برگزارشده توسط کمیته امداد، اظهار کرد: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و کمیته امداد منعقد شده است، هنرمندان صنایع‌دستی که از مددجویان و مشاغل خانگی تحت پوشش کمیته امداد هستند، مورد حمایت و همکاری مشترک قرار می‌گیرند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: بخش قابل توجهی از این افراد علاوه بر بهره‌مندی از حمایت‌های کمیته امداد، دارای مجوزهای مشاغل خانگی، پروانه تولید انفرادی و کارگاهی از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هستند.

او با اشاره به برگزاری این نمایشگاه، هدف از بازدید و حمایت از آثار این هنرمندان را کمک به ایجاد بازار فروش و فراهم‌کردن زمینه‌های همکاری مشترک برای دستیابی به اقتصاد پایدار عنوان کرد و گفت: در این مسیر، توجه ویژه‌ای به زنان سرپرست خانوار و دیگر مددجویان فعال در حوزه صنایع‌دستی داریم.

ایزدی ادامه داد: آموزش و توانمندسازی این افراد از دیگر محورهای همکاری مشترک است تا با ارائه آموزش‌های لازم، زمینه پایداری فعالیت، خودکفایی و ایجاد اشتغال برای آنان فراهم شود.

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کد خبر 1405070800941
ثریا هاشم‌پور
دبیر مریم قربانی‌نیا

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