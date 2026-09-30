به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی امروز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ در بازدید از نمایشگاه صنایع‌دستی برگزارشده توسط کمیته امداد، اظهار کرد: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و کمیته امداد منعقد شده است، هنرمندان صنایع‌دستی که از مددجویان و مشاغل خانگی تحت پوشش کمیته امداد هستند، مورد حمایت و همکاری مشترک قرار می‌گیرند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: بخش قابل توجهی از این افراد علاوه بر بهره‌مندی از حمایت‌های کمیته امداد، دارای مجوزهای مشاغل خانگی، پروانه تولید انفرادی و کارگاهی از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هستند.

او با اشاره به برگزاری این نمایشگاه، هدف از بازدید و حمایت از آثار این هنرمندان را کمک به ایجاد بازار فروش و فراهم‌کردن زمینه‌های همکاری مشترک برای دستیابی به اقتصاد پایدار عنوان کرد و گفت: در این مسیر، توجه ویژه‌ای به زنان سرپرست خانوار و دیگر مددجویان فعال در حوزه صنایع‌دستی داریم.

ایزدی ادامه داد: آموزش و توانمندسازی این افراد از دیگر محورهای همکاری مشترک است تا با ارائه آموزش‌های لازم، زمینه پایداری فعالیت، خودکفایی و ایجاد اشتغال برای آنان فراهم شود.

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