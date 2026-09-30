توسعه شهری نباید به قیمت از بین رفتن میراث تاریخی خوزستان تمام شود

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جوروند روز چهارشنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۵ در نشست «نقش شهرداری‌ها در توسعه گردشگری» که به مناسبت هفته گردشگری در اهواز برگزار شد، بر ضرورت همکاری شهرداری‌ها برای حفاظت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی تاکیدکرد و گفت: می‌توان بسیاری از بناهای تاریخی را به فضاهای جدیدی تبدیل و از ظرفیت آن‌ها برای توسعه گردشگری استفاده کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان گفت: بناهای تاریخی استان پس از مرمت می‌توانند با تغییر کاربری به فضاهایی مانند کافه، رستوران و هتل تبدیل شوند و در خدمت توسعه گردشگری قرار گیرند.

او با تاکید بر ضرورت حفاظت از بافت‌ها و بناهای تاریخی استان افزود: آثار تاریخی که چندین هزار سال قدمت دارند در صورت تخریب، قابل جایگزینی نیستند و توسعه شهری نباید به قیمت از بین رفتن این میراث ارزشمند انجام شود.

جوروند ادامه داد: شهرهایی مانند ایذه، شوشتر، شوش، رامهرمز، دزفول، بهبهان و اهواز دارای بافت‌های تاریخی هستند و در مسیر اجرای طرح‌های توسعه شهری، گاهی با محدودیت‌ها و چالش‌هایی در زمینه حفظ این بافت‌ها مواجه می‌شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: شهرداری‌ها ممکن است برای توسعه شهر، بازگشایی یک خیابان یا اجرای یک طرح عمرانی با محدودیت‌های ناشی از وجود بافت تاریخی مواجه شوند اما این موضوعات باید با گفت‌وگو، تعامل و تفاهم میان شهرداری و میراث‌فرهنگی حل شود.

او با اشاره به حساسیت میراث‌فرهنگی نسبت به تخریب آثار تاریخی گفت: واقعا نمی‌توان پذیرفت بنایی که چند صد سال قدمت دارد یا محوطه‌ای تاریخی که چند هزار سال از عمر آن می‌گذرد، تخریب شود چراکه در صورت از بین رفتن چنین آثاری، امکان جایگزینی آن‌ها وجود ندارد.

جوروند ادامه داد: بسیاری از چیزها در زندگی قابلیت جایگزینی دارند اما یک بنای تاریخی یا محوطه باستانی که حاصل تاریخ و تمدن یک منطقه است اگر از بین برود، دیگر نمی‌توان نمونه اصلی آن را بازگرداند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با اشاره به موضوع ثبت‌جهانی برخی شهرهای تاریخی خوزستان اظهار کرد: ثبت‌جهانی یک شهر نباید به عنوان محدودیت دیده شود بلکه می‌تواند فرصتی برای معرفی بیشتر آن شهر در سطح جهانی باشد.

او بیان کرد: یکی از مسئولان شهری که موضوع ثبت‌جهانی شهر آن را دنبال می‌کردیم گفته بود که ثبت‌جهانی را نمی‌خواهد زیرا تصور می‌کند این موضوع دست شهرداری را می‌بندد در حالی که یک شهردار می‌تواند افتخار کند که مدیریت شهری را بر عهده دارد که در فهرست جهانی قرار گرفته و نگاه مردم جهان به آن است.

جوروند تأکید کرد: ما می‌توانیم درباره موضوعات مختلف با شهرداری‌ها به تفاهم و توافق برسیم، اما این تعامل نباید بر مبنای تخریب یک محوطه یا بنای تاریخی باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با قدردانی از همکاری شهرداری‌ها در موضوع استعلام‌های مربوط به آثار تاریخی گفت: از شهرداری‌هایی که در موارد مربوط به بناهای تاریخی، موضوع را برای بررسی و اعلام نظر به میراث‌فرهنگی ارجاع می‌دهند، تشکر می‌کنم خودم برخی از این بناها را از نزدیک دیده‌ام و واقعا تخریب آن‌ها دردناک است، در حالی که با مرمت و تغییر کاربری می‌توان از ظرفیت‌شان استفاده کرد.

او با بیان این‌که شهرداری‌ها با موضوعات و پیچیدگی‌های متعددی مواجه هستند، ادامه داد: مطالبات مردم، خواسته‌های پیمانکاران، مسائل بودجه‌ای و محدودیت‌های ناشی از نظارت دستگاه‌های مختلف، شرایط کار را برای شهرداری‌ها دشوار کرده است و گاهی همین محدودیت‌ها امکان خلاقیت و اجرای برخی ایده‌ها را کاهش می‌دهد.

نشست «نقش شهرداری‌ها در توسعه گردشگری» به مناسبت هفته گردشگری باحضور محمدجوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و معاونان حوزه‌های تخصصی او، محراب فلسفی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان، جمعی از کارشناسان گردشگری و شهرداران شهرهای مختلف از جمله شهرهای ملی و جهانی صنایع‌دستی برگزار شد.

خوزستان با برخورداری از بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی متعدد از جمله در شهرهای شوش، شوشتر، دزفول، ایذه، رامهرمز، بهبهان و اهواز، یکی از استان‌های مهم کشور در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری به شمار می‌رود.

حفاظت، مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و استفاده از ظرفیت آن‌ها برای توسعه گردشگری، از موضوعات مورد تأکید در برنامه‌های میراث‌فرهنگی استان است.

تغییر ریل گردشگری خوزستان از جاذبه‌محوری به تجربه‌محوری/ شهرداری‌ها بازوی اصلی شبکه مقصدها می‌شوند

تبار قریب روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست «نقش شهرداری‌ها در توسعه گردشگری» که هم‌زمان با هفته گردشگری در اهواز برگزار شد، با تأکید بر نقش شهرداری‌ها در توسعه گردشگری شهری گفت: شهرهای استان باید از مرحله معرفی صرف جاذبه‌ها عبور کرده و با ایجاد مسیرها و تجربه‌های گردشگری، زمینه ماندگاری بیشتر گردشگران و رونق کسب‌وکارهای محلی را فراهم کنند.

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان اظهار کرد: شهرداری بخش جدایی‌ناپذیر توسعه گردشگری در یک استان و منطقه است از این رو ضرورت دارد تا با شهرداران و مدیران شهری، به زبان مشترک و همگرایی بیشتری در حوزه گردشگری شهری برسیم.

او با اشاره به جایگاه گردشگری شهری در صنعت گردشگری افزود: گردشگری انواع مختلفی از جمله طبیعی، تاریخی، آبی و مذهبی دارد اما گردشگری شهری جایگاه ویژه‌ای در این حوزه دارد.

قریب ادامه داد: براساس آمارهایی که از سازمان جهانی گردشگری بررسی شده، در سال ۲۰۲۶ در ۳۴۰ شهر مورد بررسی، بیش از ۴۱ درصد اقامت‌ها در فرآیند گردشگری بین‌المللی در شهرها اتفاق افتاده و ۴۹ درصد هزینه‌ای که گردشگران بین‌المللی در سطح جهان انجام داده‌اند نیز در شهرها بوده است.

معاون گردشگری خوزستان بیان کرد: همچنین حدود ۴۶ درصد از فعالیت‌های حوزه گردشگری در شهرها اتفاق می‌افتد و این آمار نشان می‌دهد گردشگری شهری جایگاه ویژه‌ای در صنعت گردشگری دارد.

او یکی از امتیازهای توسعه گردشگری شهری را درآمدزایی آن دانست و گفت: گردشگر پس از ورود به یک شهر، یک زنجیره ارزش ایجاد می‌کند و هدف ما این است که جاذبه‌های موجود در شهرها و پیرامون آن‌ها را به محصول گردشگری تبدیل کنیم تا شهرها و جوامع محلی از ظرفیت‌های گردشگری درآمد کسب کنند.

عبور از جاذبه به محصول و تجربه گردشگری

قریب گفت: در حوزه گردشگری دیگر صرف وجود یک جاذبه برای ما اهمیت ندارد بلکه فرآیندی که روی آن جاذبه انجام می‌شود تا به محصول گردشگری تبدیل شود، اهمیت بیشتری دارد.

معاون گردشگری خوزستان عنوان کرد: گردشگر، یک شهر را با فهرست جاذبه‌های آن تجربه نمی‌کند بلکه مجموعه‌ای از جاذبه‌ها و تجربه‌هایی که از شهر دریافت می‌کند، برای او خاطره و تجربه‌ای خلاق ایجاد می‌کند.

او اضافه کرد: شهر گردشگری باید قابل ماندن، قابل روایت، قابل حرکت و تمیز باشد یعنی برای گردشگران اولویت‌های مشخصی داشته باشد، ظرفیت‌های آن به شکل مناسب روایت شود، مسیرهای گردشگری، مسیرهای خاطره‌سازی و فضاهای مکث و ماندگاری برای گردشگر تعریف شود و خدمات مناسب نظافت و بهداشت نیز در اختیار گردشگران قرار گیرد.

قریب تأکید کرد: گردشگری شهری برای شهرداران باید یک اولویت باشد چراکه این حوزه برای شهر هویت ایجاد می‌کند و علاوه بر تقویت حس تعلق شهروندان، می‌تواند اشتغال مستقیم و غیرمستقیم زیادی ایجاد کرده و اقتصاد محلی را تحت تاثیر قرار دهد.

معاون گردشگری خوزستان افزود: سازمان جهانی گردشگری، گردشگری شهری را فعالیتی با ظرفیت رشد اقتصادی محلی می‌داند و در مدیریت مقصد، آثار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و فناوری در کنار یکدیگر مورد توجه قرار می‌گیرد.

خوزستان باید از مقصدهای منفرد به شبکه گردشگری برسد

او با تشریح مفهوم مدیریت مقصد گردشگری اظهار کرد: در مدیریت مقصد، صرفاً یک جاذبه یا یک مقصد دیده نمی‌شود بلکه همه فرآیند مربوط به گردشگر از برنامه‌ریزی و پایش تا تجربه گردشگری به عنوان یک مجموعه و شبکه مورد توجه قرار می‌گیرد.

قریب افزود: ما شهر را به عنوان یک محصول می‌بینیم جاذبه چیزی است که وجود دارد و گردشگر آن را می‌بیند اما آنچه گردشگر از جاذبه دریافت می‌کند، تجربه گردشگری است آنچه در مقصد هزینه می‌کند به اقتصاد مربوط می‌شود و هنر ما این است که برای هزینه‌کرد گردشگر، ایستگاه‌های مختلف ایجاد کنیم.

معاون گردشگری خوزستان ادامه داد: آنچه گردشگر با خود می‌برد هویتی است که از شهر دریافت کرده و آنچه برای شهر باقی می‌ماند نیز باید پایداری فرهنگی و اقتصادی باشد.

او با بیان این‌که خوزستان از مرحله معرفی یک مقصد منفرد عبور کرده است گفت: باتوجه به ظرفیت‌های متنوع استان، اکنون شبکه‌ای از مقصدها می‌تواند به رونق گردشگری در شهرها کمک کند و شهرهای مختلف، به‌ویژه شهرهای پیرامونی، می‌توانند مکمل یکدیگر باشند و یک مسیر گردشگری را شکل دهند.

قریب با اشاره به آسیب‌های واردشده به حوزه گردشگری در سال گذشته افزود: یکی از تأکیدهای ما تقویت گردشگری درون‌استانی و داخلی است چراکه مردم استان می‌توانند گردشگری داخلی را تقویت کنند؛ این نوع گردشگری هزینه کمتری دارد، از تنوع برخوردار است و به دلیل نزدیکی فرهنگی می‌تواند در آخر هفته‌ها و تعطیلات کوتاه‌مدت مورد توجه قرار گیرد.

تعریف مسیرهای گردشگری برای افزایش ماندگاری مسافران

معاون گردشگری خوزستان به ظرفیت ۳۰ شهر و ۳۰ جاذبه شاخص در استان اشاره و اظهار کرد: این ظرفیت‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری آبی، تمدن و تاریخ، طبیعت و کوهستان و میراث صنعتی و نفت قرار دارند و می‌توانند در کنار یکدیگر یک شبکه گردشگری ایجاد کنند.

او گفت: هدف این است که گردشگری که وارد خوزستان می‌شود، برای روزها برنامه داشته باشد و در شهرهای مختلف استان ماندگار شود.

قریب افزود: باید از این رویکرد که گردشگر فقط برای دیدن یک شهر مانند شوش وارد استان شود و پس از آن خارج شود، عبور کنیم و مسیرهایی تعریف کنیم که گردشگر بتواند در کنار شوش، دزفول، اهواز، آبادان و خرمشهر را نیز تجربه کند.

معاون گردشگری خوزستان ادامه داد: هریک از این مسیرها می‌تواند گردشگر را یک روز بیشتر در استان ماندگار کند، کسب‌وکارهای متفاوتی ایجاد کند، تجربه‌های متنوعی در اختیار گردشگر قرار دهد و زمینه بازگشت دوباره او را فراهم کند.

او تأکید کرد: اگر بتوانیم در کنار یکدیگر گردشگر را ماندگار کنیم و سپس زمینه بازگشت دوباره او را فراهم کنیم، در حوزه گردشگری موفق عمل کرده‌ایم.

قریب با اشاره به ضرورت ایجاد مسیرهای گردشگری حرفه‌ای در شهرهای استان گفت: در شهرهای استان مسیرهای گردشگری حرفه‌ای که شناخته‌شده، دارای تابلوگذاری، هویت مشخص، سایت، کاتالوگ و برنامه باشند، به شکل مطلوب وجود ندارد.

معاون گردشگری خوزستان با اشاره به نقش شهرداری‌ها در توسعه گردشگری شهری گفت: فضاهای عمومی، ایجاد محل‌هایی برای مکث و تجربه گردشگر، پیاده‌راه‌ها، تابلوهای راهنما، روایت‌گری جاذبه‌ها، نورپردازی، رویدادهای شهری، منظر گردشگری شهری و حمایت از کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری از جمله حوزه‌هایی است که شهرداری‌ها می‌توانند در آن‌ها نقش‌آفرینی کنند.

او افزود: دسترسی و حمل‌ونقل نیز از موضوعات مهم در این زمینه است و یکی از موضوعاتی که همواره روی آن تأکید شده، احیای بافت‌های تاریخی و بازآفرینی آن‌ها است.

قریب اظهار کرد: شش شهر خوزستان دارای بافت تاریخی هستند و احیای این بافت‌ها ممکن است به یک نقطه قوت برای گردشگری شهری تبدیل شود.

معاون گردشگری خوزستان تأکید کرد: باید ظرفیت‌های گردشگری را به روایت، روایت‌ها را به تجربه و تجربه را به یک زنجیره تبدیل کنیم و سپس این فرآیند را با شاخص‌های مختلف اندازه‌گیری کنیم تا در نهایت به درآمدزایی برسیم.

ضرورت داده‌محوری در مدیریت گردشگری شهری

او با اشاره به ضرورت استفاده از داده در برنامه‌ریزی گردشگری شهری گفت: می‌توان داشبورد گردشگری شهری ایجاد کرد تا در یک بازه زمانی مشخص، اطلاعات مربوط به حضور گردشگران جمع‌آوری و برای برنامه‌ریزی مورد استفاده قرار گیرد.

قریب تصریح کرد: تعداد بازدیدکنندگان، مدت ماندگاری، میزان تقریبی هزینه‌کرد گردشگران در شهر، کسب‌وکارهای فعال و درآمدهای ایجادشده، رویدادهای برگزارشده، میزان رضایت گردشگران و ساکنان و همچنین آسیب‌های واردشده از جمله اطلاعاتی است که می‌تواند در این داشبورد مورد توجه قرار گیرند.

معاون گردشگری خوزستان بر مشارکت شهرداری‌ها در برگزاری و حمایت از رویدادهای گردشگری تأکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین درخواست‌های ما این است که شهرداری‌ها در حوزه رویدادهای گردشگری ورود جدی داشته باشند.

او همچنین خواستار ایجاد تابلوهای راهنمای مقاصد گردشگری به زبان‌های مختلف شد و افزود: اداره‌کل میراث فرهنگی در زمینه گردشگری دسترس‌پذیر نیز پیشگام است تا گروه‌های مختلف جامعه، از جمله افراد دارای معلولیت و نابینایان، بتوانند از ظرفیت‌های گردشگری استفاده کنند.

قریب ادامه داد: می‌توان در قالب طرح‌های مشترک، ظرفیت‌های گردشگری را با خط بریل معرفی کرد تا افراد نابینا نیز بتوانند تجربه بازدید داشته باشند.

معاون گردشگری خوزستان گفت: انعقاد تفاهم‌نامه‌های مختلف، ایجاد دبیرخانه مشترک رویدادها و همکاری در حوزه‌های میراث فرهنگی و صنایع‌دستی از دیگر زمینه‌هایی است که می‌تواند میان شهرداری‌ها و اداره‌کل میراث فرهنگی دنبال شود.

شهرداری‌ها در تقویت برند گردشگری خوزستان نقش دارند

او با تأکید بر ضرورت تقویت برند گردشگری خوزستان اظهار کرد: نقش شهرداری‌ها در تقویت برند گردشگری استان بسیار پررنگ است.

قریب افزود: باتوجه به این‌که شعار گردشگری امسال، گردشگری هوشمند است، تولید محتوای هوشمند گردشگری می‌تواند ظرفیت‌های خوزستان را به شکلی که خودمان می‌خواهیم به جهان معرفی کند.

معاون گردشگری خوزستان تأکید کرد: نباید اجازه دهیم دیگران ما را معرفی کنند، بلکه باید خودمان ظرفیت‌های گردشگری استان را معرفی کنیم.

او بهسازی منظر و خدمات پیرامون جاذبه‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک، طراحی محورها و مسیرهای گردشگری، سامان‌دهی گذرگاه‌های عرضه غذاهای خیابانی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و شهری، سامان‌دهی ورودی و خروجی شهرها و توجه به مبلمان شهری را از دیگر زمینه‌های همکاری شهرداری‌ها در حوزه گردشگری عنوان کرد.

قریب گفت: سامان‌دهی ورودی و خروجی شهرها موضوعی است که سال‌ها استان با آن مواجه بوده و منظر اولیه‌ای که گردشگر هنگام ورود به یک شهر مشاهده می‌کند، تأثیر زیادی بر تجربه او دارد.

معاون گردشگری خوزستان افزود: مبلمان شهری نیز در جذب گردشگر مؤثر است و زیرساخت‌های بازدید گردشگری، تبلیغات محیطی و فضاسازی شهری از دیگر حوزه‌هایی است که مشارکت شهرداری‌ها در آن‌ها می‌تواند به توسعه گردشگری کمک کند.

او ابراز امیدواری کرد: در سال جدید گردشگری، همکاری پایدار و مشارکت آگاهانه میان شهرداری‌ها و مجموعه میراث‌فرهنگی شکل بگیرد تا شاهد توسعه ملموس گردشگری شهری در خوزستان باشیم.

بیش از نیمی از آثار تاریخی ثبت ملی خوزستان در محدوده‌های شهری قرار دارند

احمدرضا حسینی‌بروجنی روز چهارشنبه هشتم مهر ۱۴۰۵ در نشست «نقش شهرداری‌ها در توسعه گردشگری» که هم‌زمان با هفته گردشگری در اهواز برگزار شد اظهار کرد: خوزستان با برخورداری از حدود ۱۲۰۰ اثر تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی، ظرفیت گسترده‌ای در حوزه میراث‌فرهنگی دارد که بیش از نیمی از این آثار در محدوده‌های شهری واقع شده‌اند.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان با تأکید بر ضرورت مشارکت شهرداری‌ها در حفاظت از میراث تاریخی استان افزود: نقاط مختلف خوزستان مملو از محوطه‌ها، بناها و اماکن تاریخی است که هر یک بخشی از هویت و تمدن این استان را نمایندگی می‌کنند و حفاظت از این ظرفیت‌ها نیازمند همدلی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است.

او ادامه داد: اماکن و محوطه‌های تاریخی، مجموعه‌ها و کاروانسراها علاوه بر ارزش‌های فرهنگی و تاریخی، ظرفیت قابل‌توجهی برای حفاظت، مرمت و بهره‌برداری در راستای توسعه پایدار گردشگری دارند.

حسینی‌بروجنی با اشاره به تصویب و ابلاغ شش بافت تاریخی خوزستان در سطح ملی گفت: بافت‌های تاریخی شوشتر، رامهرمز، بهبهان، اهواز و آبادان از جمله بافت‌های تاریخی استان هستند که از ظرفیت‌های مهم میراثی برخوردارند.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان همچنین بافت‌های صنعتی مسجدسلیمان و نیوسایت اهواز را از دیگر ظرفیت‌های تاریخی استان دانست و تأکید کرد: حفاظت از بافت‌های تاریخی به تنهایی از عهده میراث فرهنگی یا یک دستگاه خاص برنمی‌آید و شهرداران و شهرداری‌ها باید در حفاظت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی استان مشارکت کنند.

او بیان کرد: همکاری مدیریت شهری با میراث فرهنگی می‌تواند علاوه بر حفاظت از آثار و بافت‌های تاریخی، زمینه معرفی و بهره‌برداری از آنها و ورودشان به چرخه صنعت گردشگری را فراهم کند.

حسینی‌بروجنی با اشاره به قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی مصوب سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: این قانون برای دستگاه‌های اجرایی از جمله میراث فرهنگی و شهرداری‌ها تکالیفی تعیین کرده که اجرای آنها می‌تواند به حفاظت بهتر از بافت‌های تاریخی کمک کند.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان تشکیل شهرداری بافت تاریخی در محدوده بافت‌های تاریخی را یکی از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون عنوان کرد و افزود: تشکیل چنین ساختاری می‌تواند در حفاظت از آثار، معابر و مجموعه بافت تاریخی مؤثر باشد و این پیام را به جوامع محلی منتقل کند که حفاظت و نگهداری از بافت‌های تاریخی برای مدیریت شهری اهمیت دارد.

او همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بسته‌های حمایتی برای احیای اماکن تاریخی را مورد تأکید قرار داد و گفت: می‌توان برخی اماکن تاریخی را تملک، مرمت و تجهیز و سپس متناسب با ویژگی‌های هر اثر، زمینه واگذاری و بهره‌برداری مناسب از آنها توسط بخش خصوصی را فراهم کرد.

به گفته حسینی‌بروجنی این اقدام می‌تواند اماکن تاریخی را وارد چرخه زندگی شهری کند و به جوامع محلی نشان دهد که امکان ایجاد جریان زندگی و فعالیت در بافت‌های تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها وجود دارد.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان ابراز امیدواری کرد: با افزایش همکاری میان میراث فرهنگی، شهرداری‌ها، سایر دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی، قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی به شکل مطلوب اجرا شود و ظرفیت‌های تاریخی خوزستان در کنار سایر جاذبه‌های گردشگری استان برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب و توسعه صنعت گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

او همچنین از شهردارانی که با میراث فرهنگی تعامل و همکاری دارند قدردانی کرد و خواستار افزایش این همکاری‌ها برای حفاظت و نگهداری از میراث تاریخی خوزستان شد.

ظرفیت‌های تاریخی خوزستان می‌تواند به ظرفیت ایجاد درآمد پایدار شهری تبدیل شود

محراب فلسفی امروز چهارشنبه در نشست «نقش شهرداری‌ها در توسعه گردشگری» در اهواز نبود مدیریت واحد شهری را یکی از چالش‌های همیشگی مدیریت شهری در کشور دانست و اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان متعددی در سطح شهرها فعالیت می‌کنند که حوزه کاری آن‌ها به نوعی با مدیریت شهری مرتبط است‌ اما هر دستگاه در چارچوب قوانین و مأموریت‌های بخشی خود عمل می‌کند.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان ادامه داد: شهرداران در چارچوب کلی باید مدیریت شهر را برعهده داشته باشند و دست آن‌ها برای کمک به توسعه شهر در عرصه‌های مختلف باز باشد اما در عمل، شهرداری‌ها تا حد زیادی درگیر اقدامات خدماتی و مسائل روزمره شده‌اند و همین موضوع موجب شده برخی ظرفیت‌های مهم، از جمله ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی، کمتر مورد توجه قرار گیرد.

او با اشاره به ظرفیت تاریخی خوزستان گفت: در شهرهایی مانند شوشتر، دزفول و بسیاری دیگر از شهرهای استان آثار تاریخی باارزشی وجود دارند که با تعامل، تشریک مساعی و برنامه‌ریزی مشترک می‌توان از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه پایدار شهرها استفاده کرد.

فلسفی یکی از موضوعات مهم در این زمینه را ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری‌ها، درآمدهای ناپایدار است و اگر در حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی اقدامات زیربنایی بیشتری انجام شود، این ظرفیت می‌تواند به ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرها کمک کند.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان افزود: یکی از چالش‌هایی که در ارتباط میان شهرداری‌ها و میراث‌فرهنگی وجود دارد نگاه صرفا بازدارنده به این حوزه است به‌گونه‌ای که میراث‌فرهنگی گاهی در ذهن مدیران شهری با موضوعاتی مانند مجوزها، محدودیت‌ها و ضوابط گره خورده است.

او ادامه داد: این نگاه باعث شده بخشی از ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی مغفول بماند و به جای این‌که میراث‌فرهنگی و مجموعه‌های تاریخی به عنوان ظرفیتی برای توسعه و پیشرفت شهرها دیده شوند گاهی به عنوان مانع تلقی شوند.

فلسفی از میراث‌فرهنگی خواست در حوزه ضوابط و مقررات شهرسازی، طرح‌های جامع و تفصیلی و موضوعات مرتبط با کمیسیون ماده پنج همکاری بیشتری با شهرداری‌ها داشته باشد و گفت: شهرداران نیز دغدغه حفظ آثار ارزشمند تاریخی شهرهای خود را دارند و باید در این زمینه توجه بیشتری داشته باشند.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان تأکید کرد: در عین حفظ، صیانت و حراست از آثار تاریخی و رعایت حرمت و ارزش این آثار، باید موانع موجود نیز مورد توجه قرار گیرد و تا جایی که قانون اجازه می‌دهد انعطاف بیشتری در ضوابط ایجاد شود.

او گفت: منظور این نیست که قانون نادیده گرفته یا شکسته شود بلکه باید در چارچوب قانون و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، امکان بیشتری برای فعالیت شهرداری‌ها فراهم شود چرا که شهرداری‌ها در عرصه‌های مختلف باید پاسخگوی شهروندان و ارائه‌دهنده خدمات باشند و دستگاه‌های مختلف نیز در سطح شهرها وظایفی برعهده دارند.

فلسفی از آمادگی مجموعه امور شهری استانداری برای همکاری با میراث‌فرهنگی خبر داد و گفت: آمادگی وجود دارد در قالب تفاهم‌نامه‌های رسمی و یا همکاری‌های مشترک، برای موضوعات مختلف از جمله برگزاری نمایشگاه‌ها، موضوعات میراثی شهرها و اجرای طرح‌های مشترک در کنار میراث‌فرهنگی باشیم.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان با اشاره به برخی همکاری‌های انجام‌شده میان شهرداری‌ها و میراث‌فرهنگی اظهار کرد: سال گذشته و پیش از روزهای نوروز، یک طرح مشترک در حوزه ساحل‌سازی میان شهرداری و میراث فرهنگی در شوش انجام شد و در حوزه سنگفرش و سیما و منظر شهری نیز می‌توان طرح‌های مشترک دیگری را تعریف و اجرا کرد.

او همچنین به طرح زیپ‌لاین در اهواز اشاره کرد و گفت: دو روز پیش از این طرح که با حضور سرمایه‌گذار در حال پیگیری است بازدید صورت گرفت و امیدواریم در کنار یکدیگر اقدامات لازم و شایسته‌ای را برای پیشرفت و توسعه شهرها انجام دهیم.

فلسفی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری برخی شهرهای کشور افزود: با مشاهده وضعیت سایر شهرها، ظرفیت‌های گسترده فضاهای فرهنگی، تفریحی و گردشگری، هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها قابل توجه است و مجموعه این فعالیت‌ها می‌تواند به ایجاد درآمد پایدار برای شهرها منجر شود.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان بر ضرورت توجه همزمان به مباحث فرهنگی تأکید کرد و گفت: در بسیاری از کلان‌شهرها و استان‌های کشور، زمینه حضور گردشگران و مسافران فراهم شده است و در کنار آن به مسائل فرهنگی نیز توجه می‌شود، اما در خوزستان با محدودیت‌هایی در این زمینه مواجه هستیم.

او اضافه کرد: ظرفیت‌های خوزستان نیز باید با حفظ ملاحظات فرهنگی مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

به گفته فلسفی ۱۲۰۰ اثر تاریخی استان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده که بیش از نیمی از آن‌ها در محدوده‌های شهری قرار دارند و حفاظت از این ظرفیت‌ها نیازمند همکاری و مشارکت شهرداری‌هاست.

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