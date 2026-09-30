آیین درختکاری همزمان با هفته گردشگری در سد سورهال برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد غفوری اظهار کرد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و زیست‌محیطی در هفته گردشگری، فرصتی برای توجه بیشتر به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و جاذبه‌های گردشگری شهرستان است.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی دهگلان افزود: سد سورهال از ظرفیت‌های طبیعی شهرستان دهگلان به شمار می‌رود و برگزاری آیین درختکاری در حاشیه این سد، با هدف تقویت فرهنگ حفظ محیط‌زیست، توسعه فضای سبز و توجه به گردشگری پایدار انجام شد.

او با اشاره به ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از جاذبه‌های طبیعی عنوان کرد: توسعه گردشگری باید همراه با صیانت از محیط‌زیست و منابع طبیعی باشد و اجرای برنامه‌هایی مانند درختکاری، زمینه مشارکت بیشتر مردم و جوامع محلی را در حفاظت از طبیعت فراهم می‌کند.

غفوری یادآور شد: توجه به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری شهرستان در کنار اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، به معرفی بهتر این مناطق و فراهم کردن زمینه توسعه گردشگری مسئولانه و پایدار کمک می‌کند.

او بیان کرد: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی و ایجاد تعامل بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، فعالان گردشگری و جوامع محلی است.

مراسم درختکاری در حاشیه سد سورهال با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دهگلان، اداره منابع‌طبیعی، محیط زیست شهرستان و بخشداری بلبان‌آباد برگزار شد.

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