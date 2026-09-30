به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن مومنی مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور، روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ با همراهی فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، با علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان دیدار کرد.

این دیدار در راستای بررسی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گردشگری استان، روند اجرای پروژه‌های شاخص، حمایت از سرمایه‌گذاری و تقدیر از هماهنگی میان دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر برگزار شد.

توسعه زیرساخت‌های نوین گردشگری در گلستان

مومنی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گلستان بیان کرد: ایجاد تأسیسات و زیرساخت‌های جدید و مدرن، یکی از پیش‌نیازهای افزایش ماندگاری مسافران و تبدیل ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان به محصولات قابل عرضه گردشگری است.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: اقدامات زیرساختی مناسبی در حوزه گردشگری گلستان آغاز شده و سرمایه‌گذاری‌های جدید نشان می‌دهد که این استان در مسیر توسعه قرار گرفته است، اما رسیدن به جایگاه مطلوب به برنامه‌ریزی منسجم، تکمیل پروژه‌های درحال اجرا و ایجاد امکانات متناسب با نیازهای امروز گردشگران نیاز دارد.

او توسعه مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی را زمینه‌ساز توزیع سفر در نقاط مختلف استان دانست و گفت: تکمیل زیرساخت‌ها، به‌ویژه در مناطق کمترشناخته‌شده، می‌تواند زمینه حضور گردشگران بیشتر و بهره‌مندی جوامع محلی از منافع اقتصادی سفر را فراهم کند.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور با اشاره به جایگاه گلستان به‌عنوان استانی امن و مهمان‌پذیر بیان کرد: تجربه میزبانی استان از هم‌وطنان در شرایط اخیر نشان داد که گلستان ظرفیت مناسبی برای پذیرش و خدمت‌رسانی به مسافران دارد و باید از این فرصت برای معرفی بیشتر استان استفاده کرد.

او افزود: تشکیل منظم جلسات و فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر استان هماهنگی دستگاه‌ها را ارتقا داده است. این ستاد نباید تنها به دوره‌های اوج سفر محدود شود و لازم است متناسب با ظرفیت‌های چهارفصل گلستان، در طول سال فعال باشد.

مومنی خاطرنشان کرد: گردشگری حوزه‌ای فرابخشی است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی به‌تنهایی نمی‌تواند همه الزامات توسعه آن را فراهم کند. دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و با تقسیم کار مشخص، هم‌پوشانی و هم‌افزایی لازم را برای تحول گردشگری استان ایجاد کنند.

سهم گردشگری از اقتصاد گلستان باید افزایش یابد

علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان نیز در این دیدار گفت: گلستان مجموعه‌ای کم‌نظیر از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی را در اختیار دارد، اما این ظرفیت‌ها هنوز نتوانسته‌اند تأثیر متناسب و مورد انتظار را بر توسعه اقتصادی، اشتغال و درآمد پایدار استان ایجاد کنند.

او افزود: عبور از این وضعیت نیازمند تبدیل جاذبه‌ها به محصولات گردشگری، افزایش ماندگاری مسافران، تکمیل زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران است.

طهماسبی بیان کرد: پروژه‌های مناسبی در حوزه گردشگری استان در دست اجراست و طرح‌هایی مانند جزیره آشوراده، موزه میراث روستایی گلستان و موزه بزرگ گلستان در گنبدکاووس، از پروژه‌های شاخص استان به شمار می‌روند که روند اجرایی آن‌ها در ماه‌های اخیر شتاب گرفته است.

استاندار گلستان ادامه داد: تکمیل این طرح‌ها می‌تواند تنوع محصولات گردشگری گلستان را افزایش دهد، زمینه حضور گروه‌های مختلف گردشگران را فراهم کند و سهم این صنعت را در اقتصاد استان ارتقا بخشد.

او با اشاره به حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه گفت: در مدت اخیر و به‌ویژه در دولت کنونی، بیش از ۱۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌های گردشگری درحال ساخت استان اختصاص یافته است.

طهماسبی او افزود: این تسهیلات مجموعه متنوعی از طرح‌های سرمایه‌گذاری، از هتل‌های پنج‌ستاره تا اقامتگاه‌های بوم‌گردی را در بر می‌گیرد و می‌تواند به تکمیل پروژه‌ها، نوسازی ظرفیت‌های گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: مدیریت استان از سرمایه‌گذاران گردشگری حمایت می‌کند و دستگاه‌های اجرایی نیز باید موانع پیش‌روی طرح‌ها را در چارچوب قانون برطرف کنند تا منابع اختصاص‌یافته هرچه سریع‌تر به پروژه‌های فعال، اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق مختلف گلستان تبدیل شود.

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