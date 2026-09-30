به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن مومنی مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ با همراهی فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان از بخش‌های اجراشده و درحال اجرای موزه میراث روستایی گلستان بازدید کرد.

در جریان این بازدید، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان اقدامات انجام‌شده، روند اجرای بخش‌های مختلف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تکمیل و بهره‌برداری از فاز نخست موزه میراث روستایی گلستان را تشریح کرد.

موزه میراث روستایی پیوند فرهنگ و گردشگری

مومنی با مثبت ارزیابی‌کردن روند اجرای این پروژه اظهار کرد: اقدامات بسیار خوبی برای شکل‌گیری موزه میراث روستایی گلستان انجام شده است و تکمیل آن می‌تواند به حفظ، معرفی و انتقال فرهنگ، معماری بومی، شیوه زندگی و آیین‌های روستایی استان به نسل‌های آینده کمک کند.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: این موزه تنها یک مجموعه نمایشگاهی نخواهد بود، بلکه می‌تواند به فضایی زنده برای روایت فرهنگ و زندگی مردم روستاهای گلستان و آشنایی گردشگران با تنوع فرهنگی استان تبدیل شود.

او بیان کرد: فراهم‌کردن امکان حضور خانواده‌ها، دانش‌آموزان و گردشگران در چنین مجموعه‌ای، علاوه بر تقویت شناخت عمومی از میراث روستایی، ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی پروژه را نیز افزایش می‌دهد.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر موقعیت مکانی موزه میراث روستایی گلستان را از مزیت‌های مهم این پروژه دانست و گفت: این مجموعه در مسیر اصلی ارتباطی پایتخت و مشهد مقدس قرار دارد؛ محوری که سالانه حدود ۲۲میلیون مسافر از آن عبور می‌کنند.

مومنی افزود: معرفی مناسب موزه و تکمیل خدمات موردنیاز آن می‌تواند بخشی از این مسافران عبوری را به توقف در گلستان ترغیب کند و زمینه افزایش ماندگاری آنان در استان را فراهم سازد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: افزایش زمان توقف مسافران، علاوه بر معرفی بهتر جاذبه‌های گلستان، موجب بهره‌مندی بیشتر تأسیسات گردشگری، واحدهای پذیرایی، هنرمندان صنایع‌دستی و جوامع محلی از منافع اقتصادی سفر خواهد شد.

او ابراز امیدواری کرد: با تکمیل بخش‌های مختلف این پروژه و معرفی هدفمند آن، موزه میراث روستایی گلستان به یکی از مقاصد شاخص فرهنگی و گردشگری استان تبدیل شود.

انتهای پیام/