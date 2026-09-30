به گزارش خبرنگار میراث آریا ، برزین ضرغامی امروز ۸ مهرماه در حاشیه بازدید از موزه تخصصی منبت شهرستان آباده، ضمن قدردانی از تلاش‌های حجت عسگری برای جمع‌آوری و حفظ این آثار، اظهار کرد: منبت، نشان و شناسنامه شهر آباده است. ما باید این هنر را از محیط‌های محلی فراتر برده و آن را جهانی کنیم. ثبت این هنر تنها آغاز راه است و اکنون زمان آن رسیده که با برنامه‌های عملیاتی، این هنر را در سطح جهانی بدرخشانیم.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در تشریح راهکارهای توسعه این هنر، بر چهار محور اساسی کاربردی کردن هنر، تلفیق تخصص‌ها، رویدادآفرینی و بازاریابی و آموزش و تکثیر تأکید کرد.

او اشاره کرد: هنر منبت نباید تنها در موزه‌ها یا آثار تزیینی سنتی بماند، بلکه باید با خلاقیت وارد زندگی روزمره جامعه شود تا اقتصاد این هنر رونق یابد.

ضرغامی تأکید کرد: برای روزآمد کردن منبت، نباید تنها به هنرمندان تکیه کرد، بلکه باید ترکیبی از تخصص‌های مختلف، از جمله طراحان صنعتی و متخصصان طراحی، وارد این چرخه شوند تا محصولاتی متناسب با سلیقه امروز خلق شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با نقد کم‌توجهی رسانه‌ها به ظرفیت‌های آباده و ایزدخواست، اظهار کرد: ما باید رویداد تعریف کنیم. برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌های استارتاپی و رویدادهای تخصصی، بهترین راه برای دیده شدن این هنر است. با توجه به ظرفیت‌ها، آباده می‌تواند میزبان یک جشنواره یا رویداد کشوری و حتی بین‌المللی منبت باشد.

او در نهایت بر لزوم برگزاری کلاس‌های آموزشی تأکید کرد تا تکنیک‌های سنتی با ایده‌های خلاقانه نسل جدید ترکیب شده و منجر به تولید آثار نوآورانه شود.

ضرغامی تصریح کرد: ثبت جهانی این هنر، مزیتی است که باید از آن استفاده کنیم. یکی از برنامه‌های اصلی من در معاونت صنایع دستی، معرفی هنرهایی است که ثبت شده‌اند تا از حالت سکون خارج شده و از طریق رویدادآفرینی و آموزش، روز به روز بیشتر دیده شوند.

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