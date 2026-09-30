به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز چهارشنبه ۸ مهرماه و در حاشیه رویداد آئین تجلیل از فعالان صنعت گردشگری استان اصفهان گفت: تمبر یادبود رویداد بین‌المللی فیلم‌های کوتاه گردشگری سین تور امروز و در آیین تجلیل از فعالان صنعت گردشگری استان اصفهان و هم‌زمان با روز جهانی گردشگری، با حضور انوشیروان بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در هتل عباسی اصفهان رونمایی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: این رویداد با محوریت پیوند ظرفیت‌های گردشگری و تولید محتوای تصویری، در چارچوب برنامه‌های جدید اصفهان برای توسعه رویدادهای بین‌المللی گردشگری طراحی‌شده است و قرار است از ظرفیت فیلم کوتاه برای معرفی مقصد، جاذبه‌ها و تجربه‌های گردشگری اصفهان در بازارهای هدف استفاده کند.

او افزود: سین تور پیش‌ازاین نیز در برنامه‌های بین‌المللی گردشگری اصفهان مورد پیگیری قرار گرفته و عضویت استان اصفهان در این فستیوال به تأیید رسیده است. همچنین موضوع میزبانی اصفهان از این رویداد در جریان رایزنی‌های انجام‌شده با دست‌اندرکاران سین تور مطرح و پیگیری شده بود.

کرم‌زاده تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده برای این رویداد، تولید و عرضه فیلم‌های کوتاه گردشگری با تمرکز بر ظرفیت‌های مقصد و متناسب با مخاطبان و بازارهای هدف، یکی از محورهای اصلی سین تور خواهد بود. در نشست‌های سیاست‌گذاری این رویداد نیز بر ضرورت تولید محتوای چندزبانه و توجه به ویژگی‌های بازارهای هدف برای افزایش اثربخشی بین‌المللی آثار تأکید شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: راه‌اندازی دبیرخانه رویدادها و جشنواره‌های گردشگری استان اصفهان و تدوین نقشه راه رویدادهای گردشگری، از دیگر اقدامات انجام‌شده برای تقویت جایگاه رویدادمحوری در گردشگری استان است؛ رویکردی که باهدف افزایش تعاملات بین‌المللی، تقویت برند گردشگری اصفهان و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی استان دنبال می‌شود.

او تأکید کرد: رونمایی از طرح سین تور در آیین روز جهانی گردشگری اصفهان، گامی در جهت پیوند دادن رویدادهای گردشگری با ابزارهای نوین معرفی مقصد و ایجاد بستری برای عرضه تصویری ظرفیت‌های گردشگری اصفهان در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.

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