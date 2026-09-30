به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر طهماسبی روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در پیامی به مناسبت هفته ملی گردشگری، این هفته را فرصتی ارزشمند برای قدردانی از فعالان این عرصه دانست.

استاندار گلستان اظهار کرد: فعالان گردشگری با عشق به ایران و گلستان، در معرفی ظرفیت‌های استان، میزبانی شایسته از مسافران و تقویت رونق اقتصادی و اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کنند و تلاش آنان شایسته قدردانی است.

او افزود: گردشگری امروز افزون بر کارکرد اقتصادی، بستری مهم برای معرفی فرهنگ‌ها، توانمندسازی جوامع محلی و صیانت از میراث طبیعی و تاریخی به شمار می‌رود.

طهماسبی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان بیان کرد: گلستان با برخورداری از تنوع کم‌نظیر طبیعی، تاریخی، فرهنگی و قومی، از ظرفیت‌های برجسته‌ای برای توسعه گردشگری برخوردار است و بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان باشد.

استاندار گلستان گفت: در دولت چهاردهم و باوجود شرایط دشوار کشور، اقدامات زیرساختی مهمی در حوزه گردشگری گلستان انجام شده است و این روند با حمایت از سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های درحال اجرا ادامه خواهد یافت.

او آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری آشوراده پس از سال‌ها انتظار را یکی از گام‌های اساسی در مسیر توسعه استان دانست و افزود: دولت و دستگاه‌های اجرایی با جدیت روند اجرای این طرح را تا تحقق کامل اهداف پیش‌بینی‌شده پیگیری خواهند کرد.

همراهی جامعه گردشگری در روزهای دشوار

طهماسبی با قدردانی از مسئولیت‌پذیری جامعه گردشگری گلستان خاطرنشان کرد: فعالان این حوزه در مقاطع حساس، به‌ویژه در روزهای جنگ رمضان و میزبانی از هم‌وطنان استان‌های درگیر جنگ، همراهی ارزشمندی از خود نشان دادند.

استاندار گلستان ادامه داد: تأسیسات و فعالان گردشگری استان در آن روزها با حضور در کنار مردم و دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در اسکان، پذیرایی و خدمت‌رسانی به هم‌وطنان ایفا کردند.

او افزود: جامعه گردشگری استان همچنین در جریان مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید، با احساس مسئولیت و همراهی گسترده در فرایند میزبانی و خدمت‌رسانی مشارکت داشت.

طهماسبی ضمن گرامیداشت هفته ملی گردشگری، از فعالان این صنعت، تشکل‌های حرفه‌ای و مردم‌نهاد، جوامع محلی، راهنمایان گردشگری، سرمایه‌گذاران، کسب‌وکارهای گردشگری، مدیران و کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان و همه علاقه‌مندان این حوزه قدردانی کرد.

استاندار گلستان ابراز امیدواری کرد: با همدلی بخش‌های دولتی و خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند گلستان، سهم گردشگری در اقتصاد استان افزایش یابد، فرصت‌های پایدار اشتغال ایجاد شود و این سرزمین با ظرفیت‌های متنوع خود به‌شکل شایسته‌تری به گردشگران داخلی و خارجی معرفی شود.

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