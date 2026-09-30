انجمن فعالان فضای مجازی و تولید محتوای گردشگری همدان در مسیر تاسیس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری چهارشنبه ۸ مهرماه در این برنامه از آغاز فرآیند تاسیس «انجمن فعالان فضای مجازی و تولید محتوای گردشگری استان همدان» خبر داد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان این اقدام را گامی مهم در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین رسانه‌ای برای معرفی هرچه بهتر جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان دانست و گفت: اقدام فوق با هدف ایجاد انسجام، هم‌افزایی و پویایی بیشتر میان بلاگرها، اینفلوئنسرها، تولیدکنندگان محتوا و فعالان فضای مجازی حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی، تاسیس انجمن فعالان فضای مجازی و تولید محتوای گردشگری استان همدان در دستور کار قرار گرفته و مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است.

او افزود: امروزه فضای مجازی به یکی از مهم‌ترین بسترهای معرفی مقاصد گردشگری در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شده است و نقش تولیدکنندگان محتوا در شکل‌دهی به تصویر ذهنی گردشگران از یک مقصد، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

اکبری ادامه داد: بر این اساس، ساماندهی، توانمندسازی و شبکه‌سازی فعالان این حوزه می‌تواند به معرفی شایسته‌تر ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری استان همدان کمک کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تاکید بر ضرورت تولید محتوای فاخر، حرفه‌ای و مبتنی بر واقعیت‌های فرهنگی و هویتی استان، تصریح کرد: این انجمن زمینه‌ای برای تعامل، تبادل تجربه، ارتقای دانش تخصصی، حمایت از ایده‌های خلاقانه و اجرای برنامه‌های مشترک رسانه‌ای در حوزه گردشگری خواهد بود و می‌تواند زمینه‌ساز تولید روایت‌های اثرگذار و جذاب از ظرفیت‌های گردشگری همدان باشد.

او با اشاره به رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان در بهره‌گیری از ابزارهای نوین ارتباطی و فناوری‌های دیجیتال، گفت: توسعه گردشگری بدون حضور موثر در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان محتوا امکان‌پذیر نیست، از این‌رو تلاش می‌کنیم با مشارکت فعالان این حوزه، زمینه معرفی گسترده‌تر برند گردشگری همدان، افزایش آگاهی عمومی نسبت به میراث‌فرهنگی استان و تقویت جریان گردشگرپذیری را فراهم کنیم.

اکبری خاطرنشان کرد: با تکمیل فرآیندهای قانونی و اجرایی، انجمن فعالان فضای مجازی و تولید محتوای گردشگری استان همدان در آینده نزدیک فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و از ظرفیت تمامی فعالان، ایده‌پردازان و کنشگران این عرصه برای تحقق اهداف توسعه گردشگری استان بهره خواهد گرفت.

در ادامه حمید منهاجی، مدیر انجمن فعالان فضای مجازی گردشگری استان اصفهان با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌های نوین در توسعه گردشگری، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های گسترده تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری استان همدان، شکل‌گیری انجمن فعالان فضای مجازی و تولید محتوای گردشگری در این استان یک ضرورت انکارناپذیر است و می‌تواند زمینه‌ساز انسجام و هم‌افزایی میان فعالان این حوزه باشد.

او افزود: تجربه استان‌های مختلف کشور نشان داده است که تولیدکنندگان محتوا، بلاگرها و فعالان فضای مجازی امروز به یکی از موثرترین حلقه‌های زنجیره معرفی مقاصد گردشگری تبدیل شده‌اند و می‌توانند در کنار دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌ها، افزایش آگاهی عمومی و جذب گردشگران ایفا کنند.

منهاجی با بیان اینکه همدان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برخوردار است، تصریح کرد: ایجاد یک تشکل تخصصی در این حوزه، علاوه بر سامان‌دهی و شبکه‌سازی فعالان فضای مجازی، زمینه ارتقای کیفیت تولید محتوا، آموزش تخصصی، تبادل تجربه و اجرای برنامه‌های مشترک رسانه‌ای را فراهم خواهد کرد.

مدیر انجمن فعالان فضای مجازی گردشگری استان اصفهان خاطرنشان کرد: تشکیل این انجمن می‌تواند گام موثری در مسیر برندسازی گردشگری همدان، معرفی حرفه‌ای جاذبه‌های استان در فضای دیجیتال و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین برای توسعه گردشگری باشد و بدون تردید نتایج آن در افزایش دیده‌شدن ظرفیت‌های استان در سطح ملی و بین‌المللی نمایان خواهد شد.

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